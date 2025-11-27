Sorin Grindeanu a spus, joi, la inaugurarea lotului Pietroasele–Buzău din autostrada A7, că Muntenia și Moldova se unesc prin autostradă. El a explicat că se deschid aproximativ 14 kilometri din lotul 3 al tronsonului Ploiești–Buzău, iar astfel șoferii pot circula acum neîntrerupt de la București la Focșani pe aproape 200 de kilometri.

Grindeanu a mai precizat că cei 14 kilometri au costat peste 1 miliard de lei și că banii au venit în mare parte din PNRR. El a zis că inaugurarea putea avea loc cu un an mai devreme, dacă unele instituții, inclusiv CNSC, și-ar fi făcut mai bine treaba.

Totuși, social-democratul a afirmat că este bucuros de deschiderea tronsonului și că îi felicită pe constructori, pentru că au terminat lucrările înainte de termen. El consideră că, odată cu această autostradă, orașul Buzău poate deveni un important nod logistic.

„Muntenia și Moldova se unesc, de astăzi, prin autostradă. Sunt aproape la fel de bucuros ca şi buzoienii că s-a dat sau se va da drumul circulaţiei astăzi pe acest tronson. Am un regret, în schimb, faptul că am fi putut avea această inaugurare cu un an mai repede dacă CNSC-ul şi toate celelalte instituţii şi-ar fi făcut treaba mai bine, dar vreau să-i felicit pe constructori, asocierea de constructori merită, au terminat înainte de termen, ceea ce e un lucru pentru care merită felicitările noastre. De asemenea, cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzău devine sau poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne chiar şi în perioada Sărbătorii Naţionale, eu cred că putem considera, până la urmă, că acest tronson e cel care face legătura între Muntenia şi Moldova şi cred că e un lucru care merită a fi subliniat”, a afirmat Grindeanu.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1.368 km. El a spus că deschiderea circulației, joi, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietroasele și Buzău face posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă și că este practic prima legătură pe autostradă între cele două regiuni istorice.

Pistol a precizat că, de astăzi, se poate circula pe aproximativ 200 km de autostradă între București și Focșani și că, până la finalul anului, este posibil să se mai deschidă încă 49 km, până la Adjud. El a menționat că contractul pentru construcția lotului 3 al A7, între Pietroasele și Buzău, are o valoare de 1,093 miliarde lei fără TVA și a fost finanțat în mare parte prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1368 de km! Deschiderea circulației, astăzi, la ora 15.00, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă. Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României. De astăzi se circulă pe aproximativ 200 km de autostradă, între București și Focșani, iar până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud. Contractul pentru construcția lotului 3 (Pietroasele -Buzău) al A7, are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), și a fost finanțat în mare parte prin Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris Pistol, joi, pe contul său de Facebook.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că, de la București până la Focșani, se poate circula complet pe autostradă pe o distanță de 210 kilometri. Șerban a mai spus că, după discuțiile cu constructorul, există planuri ca până la finalul anului autostrada A7 să fie deschisă până în zona localității Adjud.

„Aşa cum am promis, dăm astăzi în circulaţie încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, lotul Pietroasele -Buzău. Astfel vom putea circula de la Bucureşti până la Focşani doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri. După discuţiile avute cu constructorul, avem în vedere până la finalul acestui an să deschidem A7 până în dreptul localităţii Adjud”, a spus, la rândul său, Șerban.

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, prezent la inaugurare, a zis că adevăratul deficit al României este că dezvoltarea nu a fost făcută uniform. El a explicat că deschiderea celor 13,9 kilometri de autostradă între Muntenia și Moldova închide o „rană veche” a infrastructurii și permite circulația pe 200 de kilometri de la București la Focșani, urmând ca până la sfârșitul anului să fie deschise și alte tronsoane.

Ciolacu a adăugat că, dacă România s-ar fi dezvoltat uniform cu zeci de ani în urmă, milioane de români din Muntenia, Moldova și Oltenia nu ar fi trebuit să plece în căutarea unor locuri de muncă mai bune sau a unor servicii mai bune. Potrivit spuselor sale, infrastructura aduce dezvoltare și s-a bucurat că județul Buzău va fi unul dintre marii beneficiari ai acestei autostrăzi.