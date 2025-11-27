România riscă o penalizare pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de stat

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a comentat anularea concursului pentru numirea directorilor executivi ai Hidroelectrica, companie cu capital majoritar de stat. Guvernul trebuie să finalizeze până la 28 noiembrie trei jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu impact semnificativ atât asupra reformelor, cât și asupra finanțelor, acestea din urmă în valoare de 800 de milioane de euro fonduri europene. Cel mai important jalon vizează reforma pensiilor speciale ale magistraților, iar un altul rămas nefinalizat este operaționalizarea AMEPIP, super-agenția responsabilă de monitorizarea funcționării companiilor cu capital de stat.

Al treilea jalon neîndeplinit se referă la reforma guvernanței companiilor aflate în subordinea Ministerului Energiei, cu o valoare de 227 de milioane de euro.

Ioana Dogioiu a explicat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a fost publicată în Monitorul Oficial, astfel că jalonul aferent poate fi considerat îndeplinit. În privința celorlalte jaloane, situația nu este încă finalizată, urmând ca mâine să fie trasă linia, fiind încă lucruri în desfășurare.

Aceasta a precizat că jalonul referitor la directoratul Hidroelectrica nu poate fi realizat, după ce Consiliul de Supraveghere a anulat procedura, urmând să fie demarată una nouă, conform anunțului făcut de companie. Totodată, Dogioiu a menționat că nu se vor putea realiza nici modificări în Consiliul de administrație al CNAIR și CNIR.

„Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) e în Monitorul Oficial, poate aţi văzut acest lucru, deci putem considera că jalonul AMEPIP este îndeplinit, e rezolvat. În ceea ce priveşte restul jaloanelor, nu există încă o definitivare, mâine se va trage linie, mai sunt încă unele lucruri în desfăşurare. Ceea ce vă pot spune este că nu mai are cum să fie îndeplinit jalonul privind directoratul Hidroelectrica, pentru că a fost anulată procedura de către Consiliul de Supraveghere, se va demara o nouă procedură, Hidroelectrica a şi anunţat astăzi. De asemenea, în privinţa Consiliului de administraţie al CNAIR şi CNIR nu se va putea face nimic”, a explicat Dogioiu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Ea a fost întrebată despre stadiul implementării jaloanelor din PNRR referitoare la numirea conducerilor anumitor companii de stat, având în vedere că termenul limită este 28 noiembrie, la fel ca în cazul proiectului privind pensiile magistraților.

În răspuns, a menționat că, deocamdată, nu se cunoaște cuantumul eventualei penalizări din partea Comisiei Europene.