Consiliul Superior al Magistraturii a emis astăzi un aviz negativ asupra proiectului care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților. Chiar și în această formă, avizul permite premierului să declanșeze procedura de angajare a răspunderii, într-un moment critic: mâine expiră termenul impus de Comisia Europeană, iar o întârziere ar putea costa România peste 200 de milioane de euro din PNRR.

Ședința plenului CSM a început la ora 11:00, cu participarea ministrului Justiției, Radu Marinescu. Inițial, ordinea de zi nu includea punctul privind avizul consultativ necesar pentru ca premierul să își poată asuma răspunderea în Parlament pe proiectul de lege care majorează vârsta de pensionare.

Totuși, plenul a decis suplimentarea agendei, iar membrii Consiliului au formulat un aviz negativ.

Cu acest pas îndeplinit, Executivul are acum baza procedurală pentru a avansa cu reforma pensiilor magistraților, întrucât, potrivit legii, avizul CSM este obligatoriu doar din perspectiva existenței sale, nu a conținutului. Astfel, acum că a fost emis avizul, chiar dacă este negativ, premierul poate începe procedura de angajare a răspunderii pentru reforma pensiilor magistraților.

Știrea inițială

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat joi că nu va susține noul proiect de reformă a pensiilor magistraților, în cazul în care subiectul va fi introdus pe ordinea de zi a plenului CSM. Potrivit stiripesurse.ro, documentul a fost trecut pe ordinea suplimentară, ceea ce poate permite discutarea sa în ședința de astăzi.

La intrarea în sediul Consiliului, Savonea a transmis ferm:

„Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (…) Toţi au perceput-o ca fiind o presiune uriaşă în ultima perioadă. Şi eu cred la fel ca şi colegii mei.”

Deși proiectul nu figura inițial pe ordinea de zi, membrii CSM pot solicita introducerea lui la începutul ședinței.

Prezent la CSM, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că Guvernul are nevoie de poziția Consiliului pentru a putea continua procesul legislativ:

„Avem nevoie de un aviz, un aviz consultativ. Opinia magistraturii nu o exprim eu, eu exprim poziția guvernului. Trebuie o poziție instituțională corectă pentru a face pașii următori.”

Actul normativ revizuit a fost publicat săptămâna trecută în transparență decizională, iar CSM are 30 de zile la dispoziție pentru aviz. Conform actualei forme:

-pensia va reprezenta 55% din baza de calcul, adică media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani;

-plafonul maxim rămâne 70% din ultima indemnizație netă;

-tranziția către vârsta standard de pensionare de 65 de ani va dura 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Proiectul vine după discuțiile de la Palatul Cotroceni din 13 noiembrie, unde negocierile dintre președintele Nicușor Dan, liderii coaliției și reprezentanții magistraților au eșuat. Judecătorii și procurorii cer menținerea nivelului de 65% din venitul brut, în timp ce premierul Ilie Bolojan insistă pentru plafonarea la 70% din ultimul salariu net.

Prima versiune a reformei pensiilor magistraților a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie. Cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină – au considerat că Guvernul nu solicitase în termenul legal avizul CSM, deși acesta era consultativ.

Noua formă a legii încearcă să repare această problemă procedurală, însă opoziția din partea magistraților rămâne puternică.