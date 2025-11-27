Numirile vin în contextul presiunii de a închide un jalon din PNRR legat de guvernanța corporativă a companiilor de stat. O parte din banii aferenți cererii de plată nr. 3 au rămas suspendați, iar 330 de milioane de euro au fost corelați direct cu finalizarea selecției și instalarea conducerii AMEPIP.

AMEPIP este instituția care urmărește aplicarea regulilor de guvernanță corporativă la întreprinderile publice și monitorizează performanța acestora. Rolul său este invocat constant în discuțiile despre plafonarea remunerațiilor și indicatorii de performanță ai managementului companiilor de stat.

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a subliniat că numirea conducerii AMEPIP pentru următorii patru ani finalizează procesul de selecție și contribuie la deblocarea celor 330 de milioane de euro. Pentru deblocarea sumelor, erau necesare două condiții-cheie: numirea conducerii printr-o procedură conformă OUG 109 și operaționalizarea agenției, care a fost realizată prin aprobarea raportului de activitate transmis ulterior Comisiei Europene.

„Reformele se fac, nu se mimează pe tik-tok! Reforma înseamnă muncă și dedicație, transformare în fiecare zi, pentru a atinge obiectivele propuse. Reforma guvernaței corporative continuă prin încheierea procesului de selecție a conducerii AMEPIP pentru următorii patru ani. Astăzi au fost publicate în Monitorul Oficial deciziile de numire a Președintelui și celor doi Vicepreședinți. Suma restantă de 330 milioane de euro din cerearea de plată numărul 3 avea două condiții de îndeplinit: numirea conducerii AMEPIP printr-un proces de selecție conform OUG 109 – finalizat astăzi și operaționalizarea AMEPIP. Pentru cea de-a doua condiție a fost aprobat raportul de activitate AMEPIP, într-o ședintă trecută de Guvern, iar apoi a fost transmis Comisiei UE. Sper ca toate aceste argumente să fie suficiente pentru deblocarea sumelor restante. Dar mai mult decât atât, este importantă continuarea reformei companiilor de stat, cu noua echipă de conducere a AMEPIP, pentru ca exemplele de bună practică în managementul companiilor cu capital de stat să devină regula”, a scris Stefan Radu Oprea pe Facebook.

Procesul de selecție a fost derulat conform regulilor guvernanței corporative (OUG nr. 109/2011), cu comisii de selecție și contestații asistate de expert independent. Procedura a fost relansată în toamna acestui an după episoade anterioare în care selecția conducerii a fost contestată sau reluată. Agenția a rămas un punct sensibil în dialogul cu Bruxelles-ul, după demisiile conducerii din vara lui 2024, legate de deblocarea plăților din PNRR și refacerea selecției în parametri agreați.

Cei trei numiți au experiențe complementare: Anișoara Ulcelușe-Pîrvan are un profil financiar și managerial, cu experiență în mediul privat și în instituții europene, inclusiv la European Research Council Executive Agency și DG Research and Innovation a Comisiei Europene, precum și funcții de tip CFO/COO în Deloitte România, Zentiva România și Ringier România. Oana Mihaela Petrescu este asociată cu managementul de redresare în mediul privat, fiind fost director general al Blue Air și având experiență în Deloitte și sectorul bancar.

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a activat în zona publică, inclusiv în Ministerul Energiei, BNR și instituții pentru administrarea participațiilor statului, ultima sa funcție fiind director general la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), post pe care l-a deținut timp de șase ani până în primăvara anului 2025.