Declarația a venit în contextul dezbaterilor aprinse legate de aplicarea directivei europene privind salariul minim și a temerilor că o stagnare ar putea contraveni angajamentelor asumate la nivelul Uniunii Europene.

Discuțiile au fost generate și de declarațiile anterioare ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care susținuse, pe 20 octombrie, că în urma unei întâlniri cu Mînzatu la Amsterdam, aceasta ar fi avertizat asupra unei posibile intrări într-o zonă de infringement dacă salariul minim nu este majorat în 2026. Cei doi participaseră atunci la o reuniune a Partidului Social European, formațiune din care face parte PSD.

„Nu începem procedură de infringement. Nu are legătură cu directiva”, a declarat Roxana Mînzatu, conform StartupCafe.

Ulterior, Grindeanu a insistat asupra acestor afirmații și pe 30 octombrie, afirmând că așteaptă atât un raport al ministrului Finanțelor, cât și o informare din partea comisarului european pentru muncă, pentru clarificarea consecințelor pe care le-ar avea menținerea salariului minim la același nivel. Liderul PSD sublinia că România și-a asumat obligații la nivel european, iar o înghețare a salariului minim ar putea genera riscuri.

„Am întrebat-o, având discuţii în coaliţie legate de salariul minim, de creştere, ce se întâmplă dacă va fi îngheţat salariul minim aşa cum îşi doreşte guvernul şi cum a fost propunerea venită dinspre premier, dacă nu cumva intrăm în coliziune cu anumite prevederi europene şi dacă nu intrăm într-o zonă de infringement. Mi-a spus că da, se intră într-o asemenea zonă, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul, nu ştiu dacă n-au şi avut-o astăzi sau ieri, să-i explice, să găsim soluţii, astfel încât să nu punem presiune şi mai mare pe buget”, a declarat Sorin Grindeanu la momentul respectiv.

Discuțiile privind salariul minim pentru anul 2026 sunt în plină desfășurare, iar Guvernul este așteptat să ia o decizie până la finalul lunii noiembrie. Premierul Ilie Bolojan a afirmat, pe 23 octombrie, că în cadrul coaliției de guvernare există un acord comun pentru menținerea salariului minim brut la 4.050 de lei și în anul 2026, considerând că această abordare este necesară în contextul plafonării salariilor. Declarațiile au fost făcute într-un interviu televizat.

Totuși, în interiorul Executivului există și voci care susțin o altă abordare. Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, membru PSD, consideră că majorarea salariului minim, împreună cu menținerea scutirii de taxe pentru suma de 300 de lei, reprezintă o măsură adecvată în actualele condiții economice. Acesta a arătat că Executivul încă analizează opțiunile și că decizia finală va fi anunțată înainte de sfârșitul lunii noiembrie.

„Continui să cred că o creștere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiții economice, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei”, a scris Ștefan Radu Oprea pe Facebook la finalul lunii trecute.

În paralel, mediul de afaceri își exprimă propria poziție. Patronii de firme micro, mici și mijlocii, reuniți în organizația IMM România, solicită Guvernului înghețarea salariului minim în 2026, reacționând la declarațiile unui parlamentar PSD care anunțase dorința partidului de a promova o nouă creștere anul viitor. Patronatele argumentează că o majorare ar pune presiune suplimentară pe companii, într-un context economic deja dificil.

Clarificările comisarului european pun capăt speculațiilor privind o procedură de infringement legată de salariul minim, însă disputa politică și economică privind nivelul din 2026 rămâne deschisă. Guvernul Bolojan trebuie acum să decidă între menținerea actualului prag, în acord cu preferințele unei părți a coaliției, și o eventuală creștere susținută de PSD și de un segment al Executivului, în timp ce mediul de afaceri cere stabilitate și predictibilitate.