Premierul Ilie Bolojan a anunțat că primele măsuri devin active încă de vineri seară, însă oprirea rafinăriei nu va afecta piața, întrucât instalațiile sunt deja oprite pentru lucrări de mentenanță, iar stocurile actuale asigură necesarul pentru perioada următoare. Autoritățile române se aliniază astfel statelor membre ale Uniunii Europene și Statelor Unite în implementarea regimului de sancțiuni.

Termenul pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor care vizează rețeaua de benzinării Lukoil este stabilit pentru jumătatea lunii decembrie. Până atunci au loc negocieri între potențialii cumpărători și proprietarii actuali ai companiei, având în vedere că rețeaua deține peste 20% din totalul stațiilor de alimentare din România. Autoritățile urmăresc îndeaproape evoluția discuțiilor pentru a decide dacă vor fi necesare intervenții suplimentare. În luna decembrie urmează să fie luată o decizie cu privire la activarea mecanismului de aplicare a sancțiunilor.

Guvernul pregătește, de asemenea, un nou cadru legislativ destinat gestionării situațiilor de acest tip. Luni va fi publicat în transparență un act normativ ce urmărește crearea unui mecanism național de sancțiuni, menit să completeze reglementările actuale care permit deocamdată doar aplicarea sancțiunilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Proiectul este avansat și este programat pentru adoptare în cursul săptămânii următoare. Activarea acestui mecanism va depinde de evoluțiile din piață și de posibilele riscuri identificate în funcționarea sectorului energetic.

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil intră azi, rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca rafinăria să fie în activitate. România va fi solidară cu SUA pentru a pune în practică aceste sancțiuni. La benzinării, termenul este jumătatea lunii decembrie, are pondere de peste 20% ca număr și așteptăm să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători și proprietari”, a declarat Bolojan la o conferință de presă.

Premierul a subliniat că România se află într-o situație diferită de cea a Bulgariei, care depinde integral de rafinăria Lukoil Burgas și a solicitat o amânare a sancțiunilor. Autoritățile române analizează inclusiv riscurile asociate unei eventuale preluări de active sau asumări directe în administrarea acestora, având în vedere responsabilitățile majore pe care un astfel de demers le-ar implica pentru Guvern.

Noul mecanism pregătit de Executiv are ca obiectiv principal supravegherea strictă a companiilor aflate sub incidența sancțiunilor. Scopul este garantarea independenței operațiunilor comerciale și prevenirea direcționării fluxurilor financiare către Rusia. Premierul a insistat asupra faptului că prioritatea Guvernului este menținerea funcționării normale a pieței și evitarea oricărui risc de destabilizare.

În ceea ce privește colaborarea dintre Lukoil și RomGaz în proiectele de explorare și exploatare din Marea Neagră, premierul a explicat că au fost adoptate toate măsurile necesare pentru ca RomGaz să rămână protejată de efectele sancțiunilor. Guvernul a colaborat permanent cu autoritatea americană care a instituit sancțiunile, transmițând la timp toate notificările necesare pentru a clarifica situația juridică și operațională. Autoritățile consideră că riscurile au fost gestionate din timp, iar proiectele energetice strategice ale României sunt protejate.

„Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, astfel încât săptămâna viitoare să fie adoptat. Vom decide în decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Bulgaria are o dependență totală față de rafinăria Lukoil. Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității astfel încât să ne asigurăm că fluxurile financiare nu duc către Rusia. În ce privește colaborarea Lukoil și Romgaz, am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am colaborat cu entitatea americană care a impus aceste sancțiuni. Compania Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare”, a conchis premierul.

Declarația premierului poate fi urmărită aici.