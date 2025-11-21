România accelerează schimbarea regimului Lukoil. Noi reguli și presiuni externe pentru vânzarea activelor

Guvernul pregătește un act normativ prin care România va putea obliga compania Lukoil să renunțe la actualul mod de operare în piața locală, începând cu data de 13 decembrie.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a precizat că un grup de lucru coordonat de Ministerul de Externe stabilește mecanismul care va fi aplicat.

„România va fi solidară în aplicarea sancțiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel”, potrivit acesteia.

În prezent, Lukoil operează în România o rețea de 320 de stații de carburanți, deține rafinăria Petrotel-Lukoil de la Ploiești – responsabilă pentru circa 16% din piața internă – și are drepturi de explorare în Marea Neagră. Această prezență amplă a făcut ca autoritățile să caute soluții rapide, dar fără să afecteze funcționarea sistemului energetic.

Surse avizate au explicat că strategia statului s-a schimbat, iar procesul va fi derulat în două etape. Prima etapă se concentrează pe vânzarea rafinăriei Petrotel, considerată activ strategic. Statul ar urma să supravegheze direct organizarea licitației, pentru ca tranzacția să fie accelerată. Rafinăria asigură aproximativ o cincime din necesarul intern de carburanți, ceea ce o plasează în centrul planurilor guvernamentale.

A doua etapă vizează scoaterea la vânzare a celor aproximativ 320 de stații de alimentare. Un al doilea act normativ ar urma să fie adoptat tot până la data de 13 decembrie, pentru a stabili clar procedura de transfer. Guvernul urmărește evitarea unor blocaje, în contextul în care rețeaua este extinsă și implică proceduri juridice complexe.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță susține că sunt companii românești capabile să preia segmentul de clienți al Lukoil, fără ca exporturile actuale să fie afectate, dacă se eliberează capacitățile de stocare de la Oil Terminal. El consideră posibilă și o preluare temporară a operațiunilor de către statul român, prin numirea unui administrator special, astfel încât „țițeiul importat să fie în continuu procesat la Petrotel în România”.

Totuși, acesta atrage atenția că o intervenție directă a statului presupune riscuri financiare și administrative, inclusiv potențiale despăgubiri și dificultăți în gestionarea unei rafinării. Expertul avertizează că orice variantă rapidă va genera costuri suplimentare, însă obiectivul central trebuie să rămână funcționarea normală a pieței, fără panică și fără distorsiuni temporare ale cererii.

„Atât timp câte autoritățile nu comunică prin clișee, ci vor realiza un dialog corect, sincer și profesionist cu populația, iar populația alimentează normal, piața rămâne stabilă”, subliniază acesta.

Fostul președinte Traian Băsescu a analizat la rândul său situația rafinăriei, insistând că România ar trebui să solicite o derogare, similară celor obținute de Bulgaria sau Ungaria, pentru a evita administrarea directă a Petrotel. În opinia sa, preluarea ar presupune costuri foarte mari cu aprovizionarea, deoarece „rafinăria are nevoie de 2,5 milioane de tone pe an ca să funcționeze continuu”.

Băsescu estimează cheltuieli anuale de aproximativ 1,2 miliarde de dolari pentru menținerea funcționării în lipsa unui țiței autohton care să reducă costurile. El consideră că doar vânzarea activului este o soluție realistă, întrucât „în procesul de rafinare, de regulă, se pierd bani, se câștigă în procesul de distribuție”.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, afirmă că statul nu dispune în prezent de capacitatea financiară și operațională pentru a prelua permanent rafinăria și rețeaua de stații.

Cu toate acestea, el apreciază că este esențial ca „activele să fie preluate fără a periclita securitatea aprovizionării cu carburanți”, iar pe termen mediu acestea ar trebui să ajungă la companii românești solide. Burduja susține că rușii trebuie scoși urgent din sectorul energetic, inclusiv prin măsuri de tip naționalizare, dacă nu există alternative rapide.

Asociația Energia Inteligentă a centralizat date privind capacitățile de rafinare din România, arătând că țara rămâne importator net de motorină, deși exportă benzină în cantități semnificative. În 2024, consumul de benzină a fost de 1,45 milioane de tone, iar producția internă s-a ridicat la circa 3,2 milioane de tone. În același timp, consumul de motorină a fost de 6,9 milioane de tone, dintre care 2,8 milioane de tone au venit din import.

O parte semnificativă a motorinei și benzinei exportate ajunge în Ucraina, unde România este principalul furnizor. Motorina livrată reprezintă aproximativ 24% din totalul importurilor Ucrainei, iar benzina circa 25%. România exportă combustibili și către Ungaria, Moldova, Serbia și Bulgaria, prin rețelele locale deținute de companiile românești.

Importurile de motorină sunt asigurate în principal de OMV Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR, în timp ce exporturile sunt dominate de OMV Petrom, Rompetrol Rafinare și traderi specializați.

Noul pachet de sancțiuni anunțat de SUA pe 22 octombrie 2025 afectează direct Lukoil și Rosneft, limitând accesul la piețele financiare internaționale și interzicând tranzacțiile comerciale ale filialelor lor.

OFAC a stabilit inițial data de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, apoi a prelungit termenul până la 13 decembrie 2025. Autorizația GL 131 permite până la această dată doar tranzacții necesare întreținerii activităților, cu condiția ca plățile către entitățile Lukoil să fie realizate în conturi blocate.

Compania a confirmat că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele internaționale, incluzând rafinăriile din România și Bulgaria. Fostul director executiv al grupului a estimat pentru Politico că vânzarea a trei rafinării și a aproximativ jumătate dintre stațiile de carburanți ar reduce veniturile companiei cu până la 30%.

În Bulgaria, Lukoil se află într-o situație asemănătoare, după ce autoritățile de la Sofia au preluat temporar controlul asupra activelor locale în urma sancțiunilor americane. Compania a cerut guvernului bulgar „să nu împiedice procesul de vânzare a rafinăriei, rețelei de benzinării și altor active”. Reprezentanții Lukoil au avertizat că își rezervă dreptul de a solicita căi de atac judiciare dacă activitățile administratorului extern afectează procesul.

Printre activele bulgare se află rafinăria Neftochim din Burgas, considerată cea mai mare din Balcani și deținută de Lukoil încă din 1999. SUA au acordat inițial doar o lună pentru finalizarea vânzării, generând temeri la Sofia privind riscul închiderii temporare a unității. Termenul a fost ulterior extins până la 29 aprilie anul viitor.

Companiile care continuă să colaboreze cu entitățile sancționate pot fi vizate de sancțiuni secundare, care ar interzice accesul la bănci, traderi și transportatori din SUA, infrastructuri esențiale pentru piața globală a energiei. În acest context, atât România, cât și Bulgaria încearcă să gestioneze transferul activelor Lukoil fără perturbări majore în aprovizionarea cu carburanți.