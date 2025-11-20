Guvernul României a anunțat că va acționa cu solidaritate în aplicarea sancțiunilor internaționale împotriva Lukoil, iar până săptămâna viitoare va fi elaborat un proiect de act normativ care să reglementeze modul de gestionare a situațiilor similare. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, un grup de lucru coordonat de Ministerul Afacerilor Externe analizează situația și lucrează la detaliile mecanismului general, menit să fie aplicabil în cazuri comparabile.

”România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil în România.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a subliniat că Lukoil are o datorie importantă față de statul român și că recuperarea acesteia reprezintă o prioritate. El a evidențiat totodată valoarea strategică a facilităților de rafinare, care nu ar trebui cedate, având în vedere importanța lor pentru securitatea energetică.

Și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a intervenit în discuție, precizând că, în prezent, piața internă dispune de rezerve suficiente de benzină și motorină, astfel încât aplicarea sancțiunilor nu ar trebui să genereze creșteri de preț semnificative. El a adăugat că se lucrează la un act normativ care să respecte legislația națională și internațională, protejând în același timp atât consumatorii, cât și angajații companiei.

Statele Unite au oferit detalii despre sancțiunile impuse companiei petroliere ruse Lukoil, precizând termenii și limitările licenței care permite desfășurarea anumitor tranzacții până la 13 decembrie 2025. Licența acordată de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) autorizează numai operațiuni necesare pentru menținerea sau încheierea activităților curente și nu permite vânzarea sau transferul de active fără o autorizare suplimentară din partea autorităților americane.

OFAC a explicat că orice tranzacție trebuie să respecte obiectivele de securitate națională și de politică externă ale SUA, cum ar fi ruperea completă a legăturilor cu Lukoil și blocarea fondurilor până la ridicarea sancțiunilor, fără a genera avantaje nejustificate companiei ruse. Licența acoperă plăți către angajați, furnizori și parteneri, precum și întreținerea activelor și investițiilor existente, însă orice transfer către entități Lukoil trebuie realizat prin conturi blocate, cu aprobarea explicită a OFAC.

Recent, Lukoil a intrat în negocieri cu potențiali cumpărători ai activelor sale internaționale, după ce acordul cu grupul elvețian Gunvor a fost blocat de autoritățile americane. Compania americană Chevron și fondul de investiții Carlyle și-au arătat interesul pentru preluarea acestor active. Lukoil a declarat că va asigura funcționarea continuă a operațiunilor pentru a evita întreruperi în aprovizionarea cu energie și pentru a proteja locurile de muncă.

În România, premierul Ilie Bolojan a avertizat că aplicarea sancțiunilor va complica funcționarea Lukoil pe plan local. Deși rafinăria din țară este momentan oprită, impactul indirect ar putea afecta piețele regionale, în special în state unde prezența Lukoil este mai semnificativă, precum Bulgaria și Republica Moldova.