În același timp, investitorii de retail nu intervin pentru a cumpăra la prețuri „cu discount”, așa cum procedează în cazul acțiunilor, semn că evaluările sunt considerate încă prea ridicate. Astfel, apetitul pentru risc rămâne scăzut, investitorii pe termen lung își reduc treptat pozițiile, iar fluxurile către ETF-urile pe Bitcoin încetinesc vizibil, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

La toate acestea se adaugă și un nivel tehnic important: recenta scădere sub media mobilă de 50 de săptămâni, un semnal care în trecut a precedat corecții majore, a consolidat perspectivele pesimiste. De fiecare dată când Bitcoin a coborât sub media mobilă de 50 de săptămâni în ultimii 13 ani, în timpul unui ciclu de creștere, prețurile criptomonedelor au scăzut abrupt în lunile următoare.

Din punct de vedere statistic, cel mai surprinzător lucru este altul: Bitcoin a pierdut aproximativ 600 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață de la vârful atins în octombrie. Deși volatilitatea este obișnuită pentru piața criptomonedelor, de această dată se remarcă viteza cu care încrederea din piață s-a evaporat și lipsa unor explicații clare, dincolo de levier și de fragilitatea structurală.

În prezent, Bitcoin se află cu 27% sub maximele recente. Scăderea medie într-o piață „bear” pentru Bitcoin este de aproximativ 30,8% din 2014 – prin urmare, deprecierea actuală nu este un caz ieșit din comun. Au existat două piețe „bear” în 2022 în care criptomoneda a pierdut peste 45%. Atunci, oamenii vindeau criptomonede pentru că erau speriați și aveau nevoie de capital. În 2025, însă, oamenii vând pentru „a marca profitul”. Ceea ce vedem acum la Bitcoin este o schimbare în modul în care activul este deținut și tranzacționat, o tranziție în structura pieței, nu o piață „bear” ciclică.

Deși baza investitorilor stabili s-a extins în ultimii ani, piața cripto continuă să fie dominată de un număr mare de „investitori turiști”, mult mai sensibili la zgomot decât la fundamente. Acest lucru alimentează volatilitatea, atât în prețuri, cât și în fluxuri: o piață cu așteptări foarte ridicate, cu convingere redusă și prea fragilă pentru a rezista unei schimbări bruște de sentiment, punctează analiștii XTB.

În orice caz, rezultatul este acela că, dacă această tendință continuă, criptomonedele ar putea deveni una dintre cele mai slabe clase de active în 2025. De fapt, Bitcoin a avut deja o performanță inferioară obligațiunilor americane în ultimul an, ceea ce este neobișnuit pentru un activ promovat ca vehicul de creștere și diversificare.

La nivel macro și politic, nici contextul nu ajută. Nu întâmplător această corecție cripto coincide cu o realiniere politică în SUA, în urma eșecurilor electorale ale MAGA și ale unor figuri precum Zohran Mamdani, ale căror mesaje anti-sistem intră în conflict cu narațiunea industriei cripto în orașe precum New York. Chiar și platforme precum Polymarket, care au prezis corect victoria lui Trump anul trecut, cresc acum probabilitatea ca democrații să recâștige controlul Camerei Reprezentanților.

Această schimbare influențează așteptările privind reglementarea și suportul politic pentru sector. La toate acestea se adaugă și îndoielile legate de evaluările ridicate ale companiilor din zona AI, cu care piața cripto este corelată, și probabilitatea tot mai mare ca Rezerva Federală să nu reducă dobânzile. Împreună formează o combinație de factori care pot limita performanța criptomonedelor.

În absența unui model tradițional de evaluare a Bitcoin, mulți investitori se întorc din nou la singurul tipar istoric recognoscibil: halving-ul. Fiecare halving a fost urmat de boom-uri speculative și apoi de corecții puternice, cu un decalaj legat de presiunea de vânzare a minerilor. Halving-ul din 2024 se încadrează în volatilitatea actuală și nu ar fi surprinzător să vedem un raliu temporar înaintea unei noi faze de ajustare.

Totuși, întrebarea centrală rămâne: dacă Bitcoin nu reușește să reia un trend ascendent în ciuda sprijinului politic, a adopției în creștere și a interesului instituțional tot mai puternic, atunci când o va face? Este posibil ca adevăratul factor decisiv să fie lichiditatea globală, explică analiștii XTB. Odată cu încheierea blocajului guvernamental din SUA și cu așteptările privind noi stimuli fiscali și monetari, lichiditatea ar putea crește din nou în lunile următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, Bitcoin ar putea recupera o parte din terenul pierdut.

Activele generatoare de venit îi plătesc pe investitori chiar și atunci când dorm. Acțiunile cu dividende în creștere rapidă depășesc inflația. Bitcoin nu oferă niciunul dintre aceste avantaje, ci este o investiție pe termen lung. Nu generează venit, nu înlocuiește banii cash și nu distribuie dividende. Ceea ce oferă este expunerea la posibilitatea ca, peste 20 de ani, banii digitali să fie la fel de răspândiți precum smartphone-urile, iar versiunea originală, cel mai greu de înlocuit, să își mențină o valoare ridicată.

În esență, Bitcoin nu scade din cauza lipsei de narațiune, sprijin sau adopție, ci din cauza lipsei de lichiditate și a unei fragilități structurale excesive. Următorul raliu va depinde mai puțin de ceea ce „este” Bitcoin și mai mult de posibilitatea ca piețele să își recapete oxigenul financiar necesar pentru a susține activele riscante, mai adaugă analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.