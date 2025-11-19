Conform companiei, strategia pentru următorii ani este construită pe modelul integrat de business și include accelerarea tranziției energetice. PPC estimează că EBITDA la nivel de grup va ajunge la 2,9 miliarde de euro în 2028, față de 1,3 miliarde de euro în 2023.

Printre obiective se află și eliminarea totală a producției pe bază de cărbune până la finalul anului 2026. Grupul prevede și o reducere semnificativă a utilizării petrolului, odată cu extinderea interconexiunilor în zonele insulare.

Planul include dezvoltarea a 6,3 GW de noi proiecte din surse regenerabile în Grecia și Europa de Sud-Est. Compania vizează atingerea unei capacități instalate de 12,7 GW în energie verde până în 2028, ceea ce ar reprezenta 77% din totalul capacității grupului. PPC are în vedere și instalarea a 1,5 GW de active energetice flexibile, precum baterii, unități pe gaz și proiecte hidro, pentru a echilibra producția din surse regenerabile.

Grupul estimează că baza de active reglementate din Grecia și România va crește cu aproximativ 5% pe an în perioada 2026–2028, atingând 6,5 miliarde de euro în 2028. PPC intenționează să își consolideze modelul integrat din România prin dezvoltarea energiei regenerabile pentru acoperirea consumului clienților din țară.

Extinderea regională rămâne un obiectiv, grupul vizând piețe interconectate din Europa de Sud-Est.

Compania mai anunță că investițiile majore nu vor afecta stabilitatea financiară, deoarece aproximativ 70% din cheltuieli vor fi acoperite din fluxuri de numerar operaționale. Raportul Net Debt/EBITDA va rămâne sub pragul autoimpus de 3,5x. PPC estimează și o creștere a dividendelor cu 37% anual, având ca țintă 1,2 euro pe acțiune în 2028.

PPC are în plan introducerea unor servicii noi pentru clienți, precum soluții de tip Fiber-to-the-Home, suport pentru pompe de căldură și sisteme fotovoltaice pentru locuințe, precum și oferte personalizate pentru gestionarea consumului de energie. Grupul menționează sinergiile cu Kotsovolos și extinderea portofoliului dedicat segmentului rezidențial.

Transformarea digitală a grupului este susținută de integrarea capacităților AI în procesele interne. PPC anunță utilizarea acestor tehnologii în resurse umane, operațiuni, dezvoltarea de noi afaceri și servicii pentru clienți.

Președintele și CEO-ul PPC, Georgios Stassis, a transmis că strategia actuală este rezultatul unei transformări începute în 2019. El spune că trecerea la un mix energetic fără cărbune este aproape finalizată și că rezultatele financiare și operaționale confirmă direcția adoptată de grup. Compania afirmă că investițiile planificate în infrastructură și tehnologie îi vor întări poziția în Europa de Sud-Est.