Reducerea prețului energiei în România și Europa rămâne o provocare complexă, ce nu poate fi rezolvată prin soluții populiste, anunță Radu Burnete printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Acesta a discutat împreună cu președintele Nicușor Dan despre modalitățile prin care costul energiei în Europa și România ar putea scădea, având în vedere consultările cu experți internaționali de top. A menționat că fostul premier italian, implicat în analiza viitorului pieței unice europene, și directorul Agenției Internaționale pentru Energie, care reunește specialiști din 32 de state membre OCDE, au participat la discuții, iar România urmează să devină al 33-lea stat membru.

El a subliniat că o dezbatere realistă privind prețul energiei este dificil de purtat fără a cădea în populism și că, deși reducerea rapidă a prețurilor pare greu de realizat pe termen scurt, ambiția politică trebuie să țină cont de constrângeri, dar și să urmărească depășirea lor. Potrivit lui, viitorul nu poate exista fără energie abundentă, mai curată și mai accesibilă.

Burnete a explicat că Europa se confruntă cu dezavantaje structurale comparativ cu SUA și China: resurse limitate de hidrocarburi și cărbune, o piață fragmentată în 27 de rețele naționale învechite și puține companii de talie globală. Unele țări au renunțat la energia nucleară și au compensat prin gaz ieftin din Rusia, însă la un cost ridicat.

”Cum facem să scadă cât mai repede costul energiei în Europa și România? Alături de președintele Nicușor Dan am dezbătut asta atât cu Enrico Letta cât și cu Fatih Birol. Letta este fost premier italian și autor al unui raport esențial despre viitorul pieței unice și Birol conduce Agenția Internațională pentru Energie care aduce împreună sute de specialiști din 32 de țări membre OCDE. Curând România va fi țara cu numărul 33. Este dificilă o dezbatere care să nu cadă în populism. Mulți experți mi-ar replica chiar mie că privind realist peisajul european este greu să vedem o scădere rapidă a prețurilor. Ambiția politică trebuie să țină evident cont de constrângerile prezente, dar să-și propună să le depășească. Nu există viitor fără energie abundentă, mai curată și mai ieftină decât astăzi. Realismul este între energie ieftină și energie mai ieftină. Europa are dezavantaje structurale față de SUA și China și este greu pe termen scurt și mediu să avem energie mai ieftină decât ei însă trebuie să ajungă mult mai ieftină decât astăzi. Nu prea avem hidrocarburi, nu prea avem cărbune, avem o piață fragmentată cu 27 de rețele naționale multe învechite, puține companii de talie globală datorită acestei fragmentări. Unele țări au renunțat aiurea la energia nucleară și au suplinit dezavantajele cu gaz ieftin din Rusia, dar la ce cost!”, arată acesta.

Pentru a obține energie mai ieftină, curată și abundentă, el consideră că sunt necesare investiții masive în următorul deceniu, în infrastructura de distribuție națională și europeană, capacități de stocare, producția de energie regenerabilă și, în cazul României, în energia nucleară și cea hidro. Până atunci, gazul din Marea Neagră a fost privit ca o soluție temporară.

Burnete a accentuat că întărirea marilor companii energetice și transformarea lor în jucători regionali depinde de eliminarea influenței politice asupra lor și de aplicarea regulilor pieței. El a subliniat că este nevoie de investiții private mult mai consistente decât cele publice și că acestea necesită taxe simple, claritate legislativă, eliminarea birocrației și menținerea unei direcții coerente. În opinia sa, fereastra de oportunitate pentru aceste schimbări este încă deschisă.