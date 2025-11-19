Compania grecească Hellenic Petroleum intră competiția pentru preluarea celor peste 300 de benzinării și a infrastructurii deținute de Lukoil în România, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești, într-un moment în care sancțiunile americane riscă să blocheze orice relație comercială cu grupul rus.

Miza este uriașă, având în vedere că activele Lukoil reprezintă un pilon important al sectorului energetic românesc, iar termenul-limită de 21 noiembrie pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse de SUA pune o presiune fără precedent pe procesul de vânzare.

Publicația elenă „Europost” notează că Hellenic Petroleum, unul dintre cei mai mari jucători energetici din Grecia, și-a confirmat interesul pentru achiziția întregului pachet de active ale Lukoil de pe piața românească.

Grupul elen este controlat în proporție de 45,5% de familia de industriași Latsis, prin Paneuropean Oil and Industrial Holdings, în timp ce statul grec deține 35,5% din acțiuni, iar restul de 21% sunt listate la Bursa din Atena.

Contextul este însă extrem de tensionat. Conștientă de importanța portofoliului său din România și din alte state din Europa Centrală și de Est, Lukoil a solicitat Departamentului Trezoreriei americane o amânare a aplicării sancțiunilor, care interzic orice tranzacție cu grupul rus după data de 21 noiembrie.

În România, Lukoil operează rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de benzinării, o divizie de vânzări angro de lubrifianți, un trader de gaze naturale și deține aproape 88% din drepturile unei concesiuni offshore în Marea Neagră.

Potrivit unor surse guvernamentale, competiția pentru preluarea activelor Lukoil implică trei nume mari: MOL, deja activ în România cu 230 de stații; fondul american Carlyle, prezent în sectorul gazelor prin Black Sea Oil & Gas; și Hellenic Petroleum, care ar intra astfel pentru prima dată pe piața locală. Unii investitori analizează achiziția întregului pachet, în timp ce alții iau în calcul cumpărarea separată a rafinăriei Petrotel sau doar a rețelei de benzinării.

Interesul pentru activele Lukoil a explodat și pe plan internațional. Potrivit Reuters, giganții americani Exxon Mobil și Chevron evaluează, simultan, posibile achiziții din portofoliul global al Lukoil. Exxon analizează activele din Kazahstan, unde este deja partener cu Lukoil în câmpurile Karachaganak și Tengiz, dar și o eventuală ofertă pentru West Qurna 2 din Irak, cel mai valoros activ internațional al rușilor.

Bloomberg a relatat că și compania Abu Dhabi National Oil Company examinează oportunități similare, iar surse citate de Reuters confirmă că și Carlyle se numără printre potențialii cumpărători globali.

Interesul internațional a fost alimentat de recenta decizie a Trezoreriei SUA, care a permis companiilor să inițieze negocieri cu Lukoil până la 13 decembrie, deschizând astfel o fereastră scurtă pentru preluarea activelor gigantului rus.