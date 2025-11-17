Grupul american Chevron analizează în prezent posibilitatea de a prelua o parte dintre operațiunile internaționale ale Lukoil, au indicat surse apropiate negocierilor, citate de Reuters. Informațiile apar în contextul în care, recent, autoritățile americane au permis companiilor interesate să poarte discuții directe cu gigantul rus despre activele deținute în afara țării.

După această relaxare temporară a restricțiilor, Chevron ar figura printre jucătorii care evaluează activ portofoliul internațional al Lukoil, alături de fondul de investiții Carlyle și alte firme din sector. Sursele menționează că valoarea totală a activelor puse în joc depășește 20 de miliarde de dolari. Măsura vine după sancțiunile impuse luna trecută Lukoil și Rosneft, parte din strategia administrației Trump de a presa Moscova să revină la negocierile privind conflictul din Ucraina.

Potrivit surselor, „Chevron explorează opţiuni de cumpărare a activelor Lukoil, acolo unde cele două companii se suprapun, mai degrabă decât întregul portofoliu”.

Compania americană a transmis oficial doar că respectă legislația în vigoare, evitând să comenteze aspecte comerciale aflate în analiză. La rândul său, Lukoil a arătat că dorește să cedeze participațiile externe, care reprezintă aproximativ 0,5% din producția petrolieră globală și sunt evaluate în jurul a 22 de miliarde de dolari, conform datelor raportate pentru anul 2024.

Interes există și din partea fondului Carlyle, au explicat alte persoane familiarizate cu situația.

Portofoliul internațional al Lukoil cuprinde trei rafinării din Europa, participații la exploatări de petrol în Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și o rețea extinsă de benzinării în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv pe teritoriul SUA. Printre activele majore se află și deținerile de 13,5% în proiectul Karachaganak și 5% în câmpul petrolifer Tengiz din Kazahstan, la care participă și companii precum Chevron, Exxon Mobil, Shell și Eni.

Cele două proiecte reprezintă surse esențiale de alimentare pentru conducta CPC, prin care ajung pe piețele internaționale peste 1,6 milioane de barili de petrol zilnic, adică aproximativ 1,5% din consumul mondial.

În România, Lukoil este prezentă prin rafinăria Petrotel și o rețea de aproape 300 de stații de distribuție a carburanților.