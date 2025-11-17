Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că actul legislativ care reglementează activele deținute de Lukoil în România urmează să fie finalizat în cursul acestei săptămâni. El a subliniat că nu există motive pentru o majorare a prețurilor carburanților la pompă și a solicitat Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului să verifice situația actuală a prețurilor.

„În momentul de față, avem un act normativ în elaborare. Toate ministerele lucrează la el. Va fi gata, sper, în cursul acestei săptămâni. Lucrăm cu cei din Statele Unite și Marea Britanie pentru a fi siguri că actul normativ va fi unul extrem de precis, prin care vom asigura implementarea sancțiunilor, dar și protejarea companiilor românești care au relații comerciale cu companiile din Federația Rusă”, a spus ministrul Energiei.

Potrivit ministrului, legislația este elaborată în colaborare cu autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie, pentru a garanta aplicarea corectă a sancțiunilor internaționale impuse Lukoil și, în același timp, protejarea companiilor românești care desfășoară relații comerciale cu firmele din Rusia.

„Nu există niciun motiv obiectiv pentru care prețul carburanților la pompă să crească chiar și cu un singur ban. (…) România exportă la acest moment atât benzină, cât și diesel. Am cerut instituțiilor abilitate să facă demersurile necesare pentru a verifica cum au crescut prețurile fără o justificare clară”.

Ministrul a mai precizat că legislația va asigura continuitatea activităților de rafinare și comercializare a produselor petroliere, protejând securitatea energetică a țării și aprovizionarea pieței interne.

„Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili”, a scris, recent, pe Facebook, ministrul Energiei.

România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor Lukoil înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor americane la sfârșitul acestei luni. O soluție luată în calcul ar fi solicitarea unei derogări pentru prelungirea termenului de aplicare a sancțiunilor, în timp ce alte state UE, precum Germania, au obținut deja astfel de derogări pentru rafinăriile controlate de firme rusești.