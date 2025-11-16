Ministrul Economiei, Radu Miruță, se confruntă cu un nou val de acuzații politice după vizitele sale externe finanțate de guvernele statelor gazdă. Deputatul PSD Adrian Câciu și fostul șef al ANAF Sebastian Bodu îl acuză pe oficialul USR de conflict de interese, neglijență în serviciu și practici pe care le consideră similare cu cazuri de corupție la nivel european.

Adrian Câciu a transmis pe pagina sa de Facebook că Miruță ar fi trebuit să se concentreze pe situația pieței combustibililor, pe stocuri și pe rafinăriile interne, în loc să efectueze deplasări externe finanțate de alte state.

Câciu a afirmat că prețul la pompă a crescut pe sectorul gestionat de ministerul Economiei, iar el considera că ministrul manifesta neglijență în exercitarea funcției. Deputatul PSD a mai explicat că problema legată de Lukoil era una ce ține de Miruță, deși opoziția a depus moțiune împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

Tot el a susținut că premierul Ilie Bolojan nu ar avea intenția să îl remanieze pe ministrul Economiei, afirmând că ar fi posibil ca acesta să fi aprobat deplasarea acoperită financiar de partea saudită.

„În loc să se preocupe de specula din zona combustibililor, să se preocupe de situația stocurilor și a rafinării interne, să preia administrarea Lukoil sau să ceară amânarea intrării în vigoare a sancțiunilor americane cum au facut și obtinut bulgarii, Miruță se plimbă, în conflict de interese, pe banii altei țări, și se mai și laudă cu asta. Avem așa: Conflict de interese. Neglijentă în serviciu (a explodat prețul la pompa pe sectorul pe care îl gestioneaza ministerul pe care îl coordonezi). Daca vă aud cu piata liberă, cand am barilul mai ieftin cu 27 de dolari, fac tensiune…:))) Pe altele, care țin de moralitate, nu le mai enumăr, că nu exista așa ceva la acest om. Ce drăguț că Simion face pace cu USR și depune moțiune împotriva lui Ivan deși problema Lukoil e la Miruță. PS: de la Bolojan nu am asteptări să îl remanieze pe Miruță. Aș paria chiar că Bolojan a aprobat aceasta deplasare platită de altii…”, scrie pe pagina sa de Facebook deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe.

Sebastian Bodu, fost șef al ANAF, a completat criticile afirmând că ministrul Economiei ar fi mers la negocieri în Arabia Saudită beneficiind de zbor la business class, cazare de cinci stele și cheltuieli acoperite integral de guvernul saudit. El a considerat că un astfel de aranjament ar putea fi interpretat drept infracțiune, invocând drept comparație precedentul „Qatargate”.

„Ministrul USR al economiei s-a dus la niște negocieri in Arabia Saudită pe banii saudiților: avion clasa business, cazare 5 stele, toate cheltuielile acoperite. Cică a vrut să facă economie la bugetul ministerului… Asta e infracțiune. A se vedea precedentul Qatargate”, scrie și Bodu pe pagina sa de Facebook.

Acuzațiile se referă la vizita lui Radu Miruță în Arabia Saudită, pe care ministrul o prezentase public drept o întâlnire oficială menită să consolideze cooperarea bilaterală. Miruță a relatat pe rețelele sociale că a avut o discuție lungă cu ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, unde ar fi abordat teme precum investițiile în grafit, dezvoltarea de domenii schiabile în România și conectarea directă a crescătorilor români de animale cu piața saudită, în vederea eliminării intermediarilor.

Ministrul Economiei a transmis că partea saudită ar fi fost interesată de un mecanism extins de cooperare economică și ar fi discutat despre implicațiile legislației europene în schimburile comerciale.

Miruță a mai spus că România poate deveni o poartă de intrare pentru investitorii străini către piața unică a Uniunii Europene, considerând că discuțiile au fost concrete și productive. Referitor la finanțarea deplasării, el a precizat că aceasta fusese integral acoperită de Regatul Arabiei Saudite, explicând că deplasările externe sunt necesare și că, în acest caz, invitarea delegației române ar fi inclus preluarea costurilor de către gazde.

Cazul Arabiei Saudite nu a fost însă singurul de acest fel. Și Coreea de Sud a achitat costurile deplasării delegației conduse de Miruță la Seul, în perioada 17–22 octombrie 2025, cu prilejul Expoziției Internaționale de Aerospațială și Apărare ADEX 2025.