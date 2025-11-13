Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat joi, la Poligonul Cincu, în cadrul Zilei Distinșilor Vizitatori, că România se află în plin proces de analiză a ofertelor pentru noile achiziții militare, iar compania germană Rheinmetall se numără printre producătorii cu care sunt purtate discuții avansate.

Oficialul a subliniat că, în această etapă, România evaluează atât condițiile comerciale, cât și posibilitatea ca unele produse să fie realizate pe teritoriul țării, în funcție de necesitățile Armatei Române.

Miruță a transmis că autoritățile analizează în detaliu costurile suplimentare generate de localizarea producției, precizând că relocarea unei fabrici în România presupune investiții mai mari, dar și beneficii pentru industria națională.

El a indicat că se caută varianta cea mai avantajoasă, inclusiv posibilitatea de a negocia un pachet integrat pentru mai multe echipamente, în locul tratării fiecărui produs separat, ceea ce ar putea aduce condiții financiare mai bune pentru statul român.

„Sunt mai multe situaţii, sunt unele pentru care avem nevoie de localizare, localizarea presupune costuri un pic mai mari pentru că îşi mută fabrica aici. Analizăm cât de mari sunt acele costuri adiţionale, cât de mult implică industria locală şi cam cum arată cifrele finale. Da, sunt discuţii cu Rheinmetall, sunt destul de avansate, încercăm să vedem care este cel mai avantajos mod, dacă putem să facem un pachet, dacă Armata Română în priorităţile pe care le are, acestea pot fi livrate şi de Rheinmetall şi dacă sunt mai multe produse nu le negociem pe fiecare şi încercăm să le înglobăm pentru a obţine nişte condiţii financiare mai avantajoase”, a afirmat ministrul Economiei.

Ministrul a subliniat că această procedură se aplică tuturor companiilor interesate și că termenul-limită pentru stabilirea listei de achiziții este 29 noiembrie. Potrivit lui Miruță, după această dată, publicul va afla ce echipamente va cumpăra Armata Română, fără ca furnizorii să fie anunțați imediat, întrucât negocierile vor continua încă șase luni, perioadă aprobată deja de Comisia Europeană.

El a atras atenția că simpla deschidere a unei fabrici în România nu este suficientă dacă aceasta nu oferă condiții avantajoase statului, amintind că au existat situații în trecut în care astfel de proiecte s-au dovedit problematice.

„După 29 noiembrie, dumneavoastră veţi şti public ce va cumpăra Armata Română şi nu încă de la cine, ci de la cine potenţial. Avem şase luni de zile şi a fost o solicitare pe care am făcut-o la Comisia Europeană şi a aprobat, astfel încât să ne dea şase luni de zile în care să putem, fără grabă şi aşezat, să continuăm aceste negocieri. Nu-i suficientă o ştire (…) că a mai venit încă o fabrică în România, dacă acea fabrică în România nu are nişte condiţii avantajoase pentru România, că dacă ne uităm în ultimii ani, am mai văzut ştiri în urma cărora astăzi tragem de bube”, a punctat Radu Miruță.

În ceea ce privește o eventuală locație pentru producția Rheinmetall, ministrul a menționat că, în acest moment, singura variantă discutată public este extinderea fabricii de la Victoria, unde se produc pulberi.

Miruță a precizat, de asemenea, că discuțiile actuale vizează achiziții pentru mai multe domenii — mașina de luptă a infanteriei, apărarea antiaeriană și sectorul naval — domenii în care se califică atât Rheinmetall, cât și alte companii europene.