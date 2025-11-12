Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu Armin Papperger, CEO al companiei germane Rheinmetall AG, şi cu alţi membri ai conducerii acesteia, pentru a avansa discuţiile privind cooperarea industrială în domeniul apărării şi investiţiile strategice în România.

Întrevederea a avut loc după acordul de principiu pentru dotarea Armatei Române cu echipamente de ultimă generaţie finanţate prin programul european SAFE (Strategic Armament for Europe), program care pune la dispoziţia statelor membre peste 16,5 miliarde de euro.

Guvernul a transmis că în zilele următoare vor fi clarificate detaliile tehnice şi financiare ale parteneriatului, astfel încât proiectul să poată fi aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) în prima şedinţă din luna noiembrie.

„În zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în prima şedinţă din noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE”, se arată în comunicatul Guvernului României.

Potrivit Executivului, această cooperare urmăreşte atât modernizarea capacităţilor de apărare ale României, cât şi atragerea de investiţii străine semnificative în industria naţională.

Executivul a precizat că înţelegerea cu Rheinmetall are două componente esenţiale: furnizarea de echipamente militare moderne şi integrarea companiilor autohtone în lanţurile de producţie internaţionale. Integrarea companiilor existente şi atragerea de noi investitori în domenii industriale importante, cum este cel al apărării, sunt obiectivele centrale ale cooperării cu Rheinmetall, se arată în comunicatul Guvernului.

„Urmare a discuţiilor din ultimele săptămâni, Guvernul şi Compania Rheinmetall au ajuns la o înţelegere de cooperare industrială şi de furnizare echipamente militare, care răspunde unor nevoi imediate ale României. Acestea au în vedere dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generaţie care vor fi finanţate din programul SAFE, precum şi susţinerea investiţiilor străine în dezvoltarea industrială din România. Integrarea companiilor existente şi atragerea de noi companii în domenii industriale importante, cum este cel al apărării, sunt două obiective ale cooperării cu Rheinmetall, una din cele mai mari companii de produse militare din lume”, transmite Executivul.

Premierul Ilie Bolojan a mulţumit miniştrilor Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi Economiei, Radu Miruţă, precum şi şefului Cancelariei, Mihai Jurca, pentru contribuţia la pregătirea pachetului de proiecte ce urmează să fie transmise spre aprobare.

Discuţiile continuă în contextul parteneriatului încheiat la 3 noiembrie 2025, când a fost semnat contractul pentru înfiinţarea societăţii Rheinmetall Victoria SA, un joint-venture între compania germană şi Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm. Contractul a fost semnat de directorul general S.C. Pirochim Victoria, Ioan Bîrsan, şi de reprezentantul Rheinmetall AG, Roman Köhne.

Noua fabrică, amplasată la Victoria, judeţul Braşov, va produce pulbere propulsivă şi propulsori modulari, consolidând poziţia României în industria europeană de apărare.