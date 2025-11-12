În cadrul întâlnirii, Bolojan a prezentat prioritățile economice și de securitate ale Guvernului României, subliniind că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră, iar România continuă să susțină Ucraina și eforturile pentru o pace durabilă.

În domeniul economic, Guvernul României vizează readucerea țării într-un cadru fiscal stabil, reducerea deficitului bugetar și crearea condițiilor pentru creștere și dezvoltare economică pe termen mediu și lung. Prioritățile includ implementarea PNRR revizuit pentru investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației, precum și continuarea reformei administrației publice.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a participat astăzi la reuniunea cu şefii de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, organizată în contextul exercitării de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului UE (semestrul II 2025). Prim-ministrul a adresat felicitări Preşedinţiei daneze a Consiliului, aflate deja într-o etapă avansată a mandatului său, pentru eforturile depuse pe două direcţii de acţiune importante în plan european: securitatea şi apărarea şi, respectiv, dezvoltarea economică şi competitivitatea”, a transmis, miercuri, Guvernul într-un comunicat.

Pe planul securității, Executivul urmărește modernizarea dotării armatei și relansarea industriei naționale de apărare, inclusiv prin programul SAFE, cu alocări semnificative pentru investiții în infrastructura civilo-militară și transfer de tehnologie. România sprijină Strategia UE privind Marea Neagră, considerând-o esențială în contextul impactului destabilizator al agresiunii ruse.

„În ceea ce priveşte consolidarea securităţii României, obiectivul Guvernului este de a moderniza dotarea armatei şi de a relansa industria românească de apărare, utilizând inclusiv oportunităţile oferite de programul SAFE, unde România dispune de o alocare semnificativă. În acest cadru, România este angajată în dezvoltarea industriei naţionale prin transfer de tehnologie, dar şi prin investiţii în infrastructura civilo-militară”, a subliniat Guvernul.

În contextul extinderii Uniunii Europene, Bolojan a reiterat sprijinul României pentru procesul de aderare, subliniind necesitatea soluțiilor care să permită Republicii Moldova și Ucrainei să deschidă cât mai rapid clusterele de negocieri pentru aderare.

Premierul a susținut inițiativele UE pentru creșterea competitivității europene, prin simplificarea legislației, asigurarea securității energetice prin interconectarea statelor membre, stabilizarea prețurilor la energie și găsirea unor soluții flexibile pentru decarbonizare, astfel încât acestea să nu afecteze competitivitatea companiilor și bunăstarea cetățenilor. Totodată, România și-a reafirmat obiectivul de aderare la OCDE în 2026, mulțumind statelor membre pentru sprijinul constant acordat.