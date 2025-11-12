Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Cotroceni, că o discuție privind reforma pensiilor militare va fi deschisă „la un moment dat”, însă a subliniat că aceasta nu trebuie privită ca o amenințare, ci ca un proces care va fi gestionat echilibrat și cu acord politic între toate partidele.

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din MAI și servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în aceste zone.

Da, este o discuție care va începe la un moment dat, însă, ceea ce vreau să transmit este că așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiții mai departe, există acord politic pe toate palierele pentru ca acest lucru să se întâmple și la MAI, servicii”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că mesajul său este menit să aducă liniște în rândul cadrelor militare, după ce, în ultimele luni, mai multe voci din sistemul de apărare și ordine publică au semnalat teama unei posibile reforme similare celei aplicate magistraților.

„Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze, pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii – vorbesc doar de zona de magistrați – pe ce urma să fie, multă lume s-a pensionat de frică că mai târziu nu vor avea aceleași condiții”, a adăugat președintele.

Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a avut în vedere, în ultimele zile, subiectul legat de numirea noilor conducători ai serviciilor de informații.

”Nu a fost o preocupare a mea, de la ultima conferinţă până azi”, a precizat șeful statului, întrebat despre momentul în care urmează să fie făcute aceste desemnări.

El a adăugat că, deși tema rămâne una importantă, nu au existat discuții recente pe acest subiect.

”Ea rămâne ca preocupare, numirea şefilor serviciilor, dar, în acest interval, n-am avut discuţii”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că toţi actorii implicaţi au ajuns la concluzia că este momentul ca problema pensiilor magistraţilor să fie închisă definitiv, iar ideal ar fi ca acest lucru să se realizeze chiar în cursul lunii noiembrie.

Întrebat despre discuţiile purtate marţi privind cuantumul pensiilor şi perioada de tranziţie, şeful statului a menţionat.

„Vestea bună este că discuţia de ieri a durat doar o oră şi jumătate. Mă aşteptam la două ore şi jumătate, ceea ce înseamnă că am început să ne obişnuim unii cu alţii şi să reuşim să agreăm nişte lucruri. Nu vreau să vă spun, pentru că sunt… Cumva este un proces de, să-i spunem, negociere între mai mulţi actori, eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru, însă ce cred că pot să spun este că cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă. Şi dacă lucrul ăsta se poate întâmpla în noiembrie cu atât mai bine”.

În privinţa informaţiilor apărute despre o posibilă pensie de 75% din salariu şi o perioadă de tranziţie de 15 ani, Nicuşor Dan a negat că ar fi susţinut o asemenea variantă.

„Eu n-am spus niciodată 75. Niciodată. Multă lume a spus că eu am spus 75, dar eu n-am spus niciodată. Singurul lucru pe care l-am spus a fost că me prea mult un an şi jumătate faţă de un an. Cred că este echilibrat şi pentru magistraţi şi pentru societate un an la un an”.

Reforma pensiilor magistraţilor reprezintă un angajament inclus în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar România trebuie să adopte actul normativ până la 28 noiembrie, pentru a nu risca pierderea unei tranşe de aproximativ 230 de milioane de euro.