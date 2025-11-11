Ministerul Apărării explică faptul că sugestiile generalului Gheorghiță referitoare la proviziile minime și la cunoștințele elementare de instruire militară reprezintă opiniile și recomandările celui mai înalt oficial militar al României, axate pe creșterea rezilienței individuale și colective a societății.

Instituția subliniază că aceste recomandări se inspiră din experiența statelor aliate, precum Finlanda, Suedia și Danemarca, și respectă angajamentele României în cadrul NATO și Uniunii Europene. MApN precizează că mesajele au un caracter preventiv și educativ, vizând crearea unei culturi moderne de securitate, în care populația este mai bine informată și pregătită pentru eventuale crize.

Potrivit ministerului, apelul la crearea unei rezerve minime pentru 72 de ore, la nivel individual, se încadrează în standardele interinstituționale românești și europene privind pregătirea pentru situații de urgență.

Aceasta presupune stocarea de apă, alimente neperisabile și alte resurse de bază necesare în perioadele scurte în care serviciile publice pot fi afectate de dezastre naturale, crize energetice sau alte situații excepționale. În acest context, nu există indicii privind un risc militar iminent.

Generalul Gheorghiță a reiterat și în intervențiile publice că România nu se află în pragul unui conflict armat, dar că este important ca populația să nu fie surprinsă nepregătită și să adopte standardele de instruire și cultură de securitate practicate de aliați.

Ministerul precizează clar că recomandările legate de cunoștințele minime de instruire militară nu echivalează cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Scopul lor este consolidarea rezervei și a rezilienței societale prin mijloace voluntare și programe legale, fără caracter coercitiv.

Generalul Vlad a evidențiat, în discursurile publice recente, necesitatea ca cetățenii să înțeleagă elementele de bază ale apărării și să poată participa, acolo unde legislația permite, la programe voluntare de instruire. Aceste inițiative sunt inspirate din modelele altor state aliate, care combină pregătirea militară de bază cu participarea benevolă a populației.

Astfel, recomandările vizează educarea publicului și creșterea gradului de conștientizare cu privire la comportamentul corect în situații de criză, fără a impune obligații noi.

Răspunsul MApN evidențiază legătura între mesajele șefului Statului Major al Apărării și Strategia Națională de Apărare a Țării, care consideră reziliența națională un pilon esențial al securității. În cadrul strategiei, sunt prevăzute măsuri de instruire a populației și de pregătire a teritoriului pentru apărare.

Recomandările privind proviziile de urgență și instruirea minimă sunt definite ca măsuri proactive, menite să întărească reziliența societății și să asigure respectarea obligațiilor României față de NATO, fără a indica un pericol imediat. MApN subliniază că nu există o evaluare de risc recentă care să genereze un nivel special de alertă, accentul fiind pus pe menținerea unei culturi constante de pregătire.

Instituția afirmă că proviziile recomandate pentru 72 de ore se aliniază standardelor comune de protecție civilă și recomandă cetățenilor să consulte platforma oficială „fiipregatit.ro”, unde sunt disponibile ghiduri și instrucțiuni privind tipurile de riscuri și kiturile minime necesare.

MApN evidențiază existența Programului „Rezerviști voluntari”, reglementat prin Legea nr. 270/2015, care permite cetățenilor să se angajeze voluntar în rezerva operațională a Armatei României.

Acest mecanism oferă instruire, beneficii și obligații clare, fără a apela la serviciul militar obligatoriu, și contribuie la formarea unor forțe suplimentare integrate în structurile de apărare.

De asemenea, ministerul menționează „noul concept al militarilor voluntari în termen”, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, care doresc să urmeze o formă limitată de pregătire militară de bază.

Propunerile legislative aferente, incluse în modificările la Legea nr. 446/2006, prevăd instruire cu statut și beneficii clare, completând astfel rezerva și contribuind la creșterea nivelului general de pregătire a tineretului.