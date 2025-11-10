Fostul președinte Traian Băsescu a explicat că schimbarea contingentelor americane face parte dintr-un program de rotație început încă din 2014, după Summitul NATO din Țara Galilor. Atunci, Alianța a decis prepoziționarea echipamentelor militare pe flancul estic, nu neapărat prezența continuă a soldaților.

Traian Băsescu a spus că România are, din punct de vedere juridic, o singură bază americană permanentă – cea de la Deveselu – în timp ce celelalte baze, precum Cap Midia, Babadag, Smârdan, Cincu sau Mihail Kogălniceanu, sunt centre de antrenament sau baze logistice.

El a subliniat că militarii americani vin și pleacă prin rotație și că aceasta nu trebuie confundată cu o retragere definitivă.

„Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România, şi o să vă spun şi de ce. Ultimul Summit NATO la care eu am participat a fost summitul NATO din Ţara Galilor, din 2014. Atunci s-a stabilit ca NATO să-şi prepoziţioneze o tehnică de luptă pe Flancul estic. Deci, nu neapărat soldaţi să ai tot timpul, ci să ai tehnica de luptă aici şi când e nevoie îi aduci cu avioanele militare şi au tehnica de luptă. Eu cred că acest program s-a derulat din 2014 până acum. În plus, noi avem, prin acte normative, o singură bază permanentă, cea de la Deveselu. Celelalte sunt baze de antrenament, Cap Midia, Babadag, Smârdan în judeţul Galaţi, Cincu în munţii Făgăraşului, sunt baze de antrenament unde vin militari şi americani, şi francezi şi belgieni, ne antrenăm şi plecăm. Sau baze logistice şi acestea sunt Mihail Kogălniceanu şi Portul Constanţa. Aşa sunt definite în documentele pe care le avem”, a declarat Traian Băsescu, la TVR INFO.

Băsescu a reamintit că România și-a demonstrat de multe ori loialitatea față de Statele Unite, inclusiv prin participarea la războaiele din Afganistan și Irak.

El a spus că, în Irak, decizia de a trimite trupe a fost una dificilă, deoarece autoritățile române știau că acuzațiile privind existența armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein nu aveau o bază reală.

„Americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak. Iar în Irak a fost aproape dramatic că ne-am dus, pentru că, cel puţin noi ştiam că nu-i adevărat că ar fi arme chimice depozitate de Saddam Hussein şi nici arme nucleare, dar, mă rog, am fost buni parteneri”, a spus Băsescu. Întrebat dacă se mai poate întoarce oare această decizie luată la Pentagon, el a arătat că depinde de rotaţia forţelor.

Întrebat dacă decizia Pentagonului privind redimensionarea trupelor ar putea fi revizuită, Traian Băsescu a arătat că totul depinde de rotația forțelor, dar și de lipsa de predictibilitate a politicii americane.

„America e foarte puţin predictibilă în momentul de faţă. Uitaţi-vă că acum câteva zile voia să sprijine Ucraina, astăzi a anunţat că nu mai vinde nimic pentru Ucraina. Deci trebuie să ne bazăm pe ce poate Europa”, a precizat Băsescu.

Fostul președinte a explicat că temerile europenilor nu se referă la forța militară convențională a Rusiei, ci la riscul folosirii armelor nucleare.

„Am văzut o declaraţie a unui avocat american că nu înţelege de ce Europa e aşa speriată, e terorizată de ruşi. Păi să-i spunem domnului avocat Bob Amsterdam, aşa se numea, că Europa este terorizată nu că n-ar putea să învingă armata rusă, ci este terorizată pentru că a lăsat ca arsenalul nuclear să-l dezvolte Statele Unite, iar acum Statele Unite au devenit nesigure în relaţia cu Europa, în timp ce cel care ne-ar putea invada, ruşii, n-or să accepte niciodată să piardă. Decât să piardă, vor introduce în jocul războiului arma nucleară. De asta suntem îngrijoraţi. Nu că n-am face faţă unui război clasic cu Federaţia Rusă”, a completat el.

Traian Băsescu a reiterat convingerea că obiectivul strategic al președintelui rus Vladimir Putin este controlul total asupra sudului Ucrainei.