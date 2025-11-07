Traian Băsescu a afirmat că Ungaria nu are, în prezent, alte variante de aprovizionare cu energie în afara Rusiei, prin conducta Drujba. El a explicat că Viktor Orban a refuzat să creeze alternative la importurile de gaze și țiței, din dorința de a menține relațiile privilegiate cu Moscova, iar acest lucru îi creează acum probleme majore.

Fostul președinte a spus că premierul ungar s-a dus la Washington pentru a căuta o înțelegere cu Donald Trump, dar că o astfel de tentativă este inutilă, deoarece nu se pot face excepții de la sancțiunile impuse asupra exporturilor energetice din Rusia. În opinia sa, orice excepție ar deschide calea altor solicitări similare din partea statelor aflate în situații dificile.

„Revenind la întâlnirea lui Orban cu președintele Trump, Orban este într-o situație dificilă. Țara (n.r. Ungaria) nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia conducta, Drujba. Mai este un lucru de care de data asta este el responsabil, din slugărnicia lui față de Moscova, a refuzat să creeze alternative la aprovizionarea cu gaze și cu țiței a Ungariei, ceea ce-i creează probleme deosebit de mari în momentul de față. Eu cred că el s-a dus acolo să ceară o înțelegere cu Trump, o tentativă care eu cred că este inutilă, pentru că nu se pot face excepții. Dacă se fac excepții, începem cu o lungă listă de țări care au probleme și nu le convine să schimbe sistemul de aprovizionare cu energie”, sintetizează Traian Băsescu.

Sancțiunile americane și europene privind comerțul cu petrol rusesc plasează guvernul ungar într-o poziție vulnerabilă, la câteva luni înaintea alegerilor legislative.

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă, președintele Donald Trump a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să arate mai mult respect față de Ungaria și liderul său.

Trump a menționat că analizează posibilitatea de a excepta Budapesta de la sancțiunile legate de petrolul rusesc, invocând poziția geografică a țării, care nu are acces la mare și depinde de importurile prin conducte.

El a spus că situația energetică a Ungariei este complicată și că lipsa unor surse alternative de aprovizionare face dificilă aplicarea strictă a sancțiunilor.

„Studiem acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol şi gaz din alte zone. Aşa cum ştiţi, el nu beneficiază de acces la mare”, le-a spus preşedintele reporterilor.

La rândul său, Viktor Orban a declarat că scopul vizitei la Washington este deschiderea unui nou capitol în relațiile bilaterale dintre Ungaria și Statele Unite.

El a afirmat că Budapesta reprezintă „singurul guvern creștin modern din Uniunea Europeană”, în contrast cu celelalte guverne europene pe care le-a descris drept „progresiste și de stânga”.

„Suntem singurul guvern din UE care se consideră un guvern creştin modern. Toate celelalte sunt progresiste, stângiste”, a subliniat el.

Premierul ungar a criticat din nou politica Uniunii Europene față de războiul din Ucraina, susținând că doar Statele Unite și Ungaria susțin cu adevărat pacea.