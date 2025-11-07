Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut noi declarații despre România în timpul conferinței comune susținute la Casa Albă alături de premierul Ungariei, Viktor Orbán, subliniind că relația bilaterală cu Bucureștiul este „excelentă” și că nu există divergențe între Casa Albă și Pentagon privind dislocarea trupelor americane.

Discuțiile au avut loc în contextul în care Pentagonul a confirmat recent o „ajustare strategică” a prezenței militare americane în România, anunț interpretat de o parte a presei internaționale drept o retragere parțială a trupelor. În fața întrebărilor insistente ale jurnaliștilor, Trump a clarificat că decizia nu presupune o diminuare a angajamentului SUA în regiune.

„Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav”, a declarat Trump, reiterând sprijinul pentru parteneriatul strategic româno-american.

La rândul său, consilierul prezidențial Pete Hegseth, prezent la conferință, a confirmat că toate mișcările anunțate au fost coordonate la nivelul administrației americane și în acord cu aliații NATO.

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România; va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.”

Trump a completat răspunsul consilierului său, întărind mesajul de continuitate în cooperarea cu Bucureștiul.

„Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte.”

Liderul american a profitat de ocazie pentru a reaminti și un nou acord comercial semnat de Statele Unite, despre care a spus că este „cel mai bun din istorie”.

„Tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 de miliarde de dolari – și am reușit să-l obținem datorită tarifelor. E un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău.”

Oficialii de la Pentagon au precizat ulterior că nu este vorba despre o retragere propriu-zisă, ci despre o reconfigurare a rotației trupelor americane în cadrul planului de descurajare și apărare al NATO. Această măsură urmărește o utilizare mai eficientă a resurselor și menținerea unei prezențe flexibile, adaptate nevoilor de securitate din flancul estic al Alianței.

Surse din cadrul Departamentului Apărării au subliniat că baza de la Mihail Kogălniceanu rămâne un punct-cheie pentru operațiunile americane și aliate din regiune, iar România continuă să fie unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai SUA în Europa de Est.

Declarațiile președintelui Trump vin într-un moment sensibil, marcat de o serie de recalibrări ale pozițiilor militare americane în Europa, dar și de negocieri interne privind bugetul apărării. Totuși, tonul folosit de liderul de la Casa Albă confirmă că relațiile cu România rămân solide, iar Washingtonul nu intenționează să reducă sprijinul pentru flancul estic al NATO.