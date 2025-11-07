Rusia dispune de resursele necesare pentru a lansa „chiar de mâine” un atac militar de mică amploare asupra teritoriului NATO, avertizează generalul-locotenent Alexander Sollfrank într-un interviu acordat agenției Reuters. Potrivit acestuia, o astfel de mișcare ar depinde în mare măsură de modul în care vor reacționa statele occidentale.

„Un atac mic, rapid, limitat. Rusia ar putea începe chiar mâine”, a declarat Sollfrank, explicând că Moscova deține deja capabilitățile militare necesare pentru o astfel de acțiune.

„Dacă ne uităm la capacitățile și la puterea de luptă actuale ale Rusiei, Rusia ar putea începe un atac la scară mică împotriva teritoriului NATO chiar de mâine”, a subliniat generalul german.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a atras recent atenția asupra unor „pregătiri concertate” ale Rusiei, interpretate drept o „fază de stabilire a condițiilor” pentru un eventual conflict mai amplu.

„Mic, rapid, limitat la nivel regional, nimic mare – Rusia este prea prinsă în Ucraina pentru asta”, a adăugat Sollfrank, care conduce Comandamentul Operațiunilor Comune al Germaniei, responsabil de planificarea apărării.

Generalul a avertizat că, dacă ritmul actual al reînarmării Rusiei continuă, Moscova ar putea fi capabilă, în jurul anului 2029, să lanseze o ofensivă de amploare asupra alianței formate din 32 de state membre.

Deși Rusia a înregistrat pierderi semnificative în Ucraina, Sollfrank spune că o mare parte a puterii sale militare rămâne intactă.

El a menționat că forțele aeriene și cele nucleare nu au fost afectate, iar flotele navale, cu excepția celei din Marea Neagră, „nu au fost reduse”.

„Forțele terestre suferă pierderi, dar Rusia spune că își propune să își mărească numărul total de soldați la 1,5 milioane”, a precizat el.

„Și Rusia are suficiente tancuri principale de luptă pentru a face un atac limitat concepibil chiar de mâine”, a continuat Sollfrank, subliniind că nu există însă semne clare că o astfel de operațiune ar fi în pregătire.

Pentru a face față noilor amenințări, Germania a decis să renunțe la „frâna constituțională a datoriei” și să mărească cheltuielile militare până la 3,5% din PIB până în 2029, ceea ce ar însemna un buget al apărării de 160 de miliarde de euro, comparativ cu aproximativ 100 de miliarde în 2025. Berlinul intenționează, de asemenea, să crească efectivele armatei la 260.000 de militari, cu 60.000 mai mult decât în prezent.

Generalul a explicat că decizia Kremlinului de a lovi NATO ar depinde de trei factori: puterea militară, tradiția de acțiune și voința politică.

„Acești trei factori mă duc la concluzia că un atac rusesc este în sfera posibilului. Dacă se va întâmpla sau nu depinde, într-o mare măsură, de propriul nostru comportament”, a declarat Sollfrank, făcând aluzie la importanța eforturilor de descurajare ale NATO.

Oficialul german a explicat că incursiunile cu drone, războiul informațional și alte acțiuni hibride ale Moscovei trebuie privite ca elemente ale aceleiași strategii.

„Rușii numesc asta război neliniar. În doctrina lor, acesta este război înainte de a recurge la arme convenționale. Și amenință că vor folosi arme nucleare, ceea ce este război prin intimidare”, a spus Sollfrank.

Potrivit acestuia, obiectivul Rusiei este „să provoace NATO și să testeze reacția alianței”, prin acțiuni menite „să promoveze insecuritatea, să răspândească frică, să provoace pagube, să spioneze și să testeze” limitele defensive ale Occidentului.

În același sens, în cadrul NATO-Industry Forum 2025, organizat la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că alianța trebuie să se pregătească pentru „o confruntare de durată” cu Rusia.

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski avertizează la rândul lui că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de durată cu Rusia, indiferent de finalul războiului din Ucraina, relatează Politico. „Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care va dura cel puțin zece ani”, a declarat acesta la un eveniment organizat la Bruxelles.

Potrivit lui Hodorkovski, singura modalitate prin care Occidentul poate descuraja o nouă agresiune rusă este menținerea unei „amenințări militare credibile” în fața lui Vladimir Putin. El consideră însă că sancțiunile occidentale nu au produs efecte majore asupra economiei ruse, afirmând că acestea „creează o anumită presiune, dar nimic dramatic”.

Disidentul, stabilit la Londra, s-a arătat și sceptic cu privire la impactul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere a Rusiei. „Chiar și cea mai puternică dronă… poate lovi cel mult aproximativ două hectare”, a spus el, explicând că instalațiile din Siberia se întind pe suprafețe uriașe.

Referindu-se la șansele ca regimul Putin să se prăbușească, fostul proprietar al Yukos a remarcat ironic: „Avem o tradiție [în Rusia] ca dictatorii noștri să plece undeva între 70 și 80 de ani”.

Împotriva sa, autoritățile ruse au deschis recent un nou dosar penal, acuzându-l că ar conduce o „organizație teroristă” împreună cu alți opozanți din exil. Cu toate acestea, Hodorkovski afirmă că este încrezător că, într-o zi, se va întoarce într-o Rusie „post-Putin”, chiar dacă „generația mea nu va apuca să vadă ziua în care societatea rusă va reveni la normalitate”.