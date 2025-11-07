Statele Unite au refuzat să permită companiei internaționale de petrol Gunvor să achiziționeze activele externe ale Lukoil, cea mai mare firmă privată de petrol și gaze din Rusia.

„Președintele [Donald] Trump a spus clar că războiul [din Ucraina] trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât [președintele rus Vladimir] Putin continuă să ucidă fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată o licență pentru a opera și a obține profit”, a declarat Trezoreria SUA.

President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit. — Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2025

Reacția Gunvor a venit la scurt timp după anunțul SUA, compania anunțând că își retrage oferta pentru achiziția activelor străine ale Lukoil. Reprezentanții Gunvor au criticat declarația Departamentului Trezoreriei americane, considerând-o „fundamental dezinformatoare și falsă”, și au subliniat că societatea a fost întotdeauna transparentă în privința proprietarilor și afacerilor sale, s-a distanțat de Rusia timp de peste un deceniu, a respectat sancțiunile, a vândut activele rusești și a condamnat public războiul din Ucraina.

The Treasury Department statement about Gunvor is fundamentally misinformed and false. Gunvor is and has always been open and transparent about its ownership and business, and has for more than a decade actively distanced itself from Russia, stopped trading in line with… — Gunvor Group (@Gunvor) November 6, 2025

Pe 22 octombrie, Statele Unite au impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, inclusiv asupra filialelor acestora, în cadrul unui efort de a restrânge veniturile Rusiei din sectorul energetic.

La o săptămână după impunerea sancțiunilor, Gunvor, comerciant internațional de petrol fondat în 1997 de suedezul Torbjörn Törnqvist și miliardarul rus Gennady Timchenko, apropiat al președintelui Vladimir Putin, a anunțat intenția de a achiziționa activele străine ale Lukoil.

Tranzacția viza zeci de întreprinderi implicate în producția, rafinarea și vânzarea cu amănuntul a petrolului în 11 țări, cu o valoare estimată la aproximativ 21 de miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor Bloomberg, SUA au început să investigheze legăturile Gunvor cu Vladimir Putin, ca parte a evaluării tranzacției. Agenția de știri a subliniat că, dacă achiziția activelor Lukoil ar fi realizată, ar reprezenta una dintre cele mai mari două tranzacții din istoria cofondatorului Törnqvist afectate direct de sancțiunile americane.

După impunerea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei în 2014, miliardarul Gennady Timchenko și-a vândut participația la Gunvor. Trezoreria SUA a explicat că activitățile sale în sectorul energetic sunt „direct legate de Vladimir Putin”, iar președintele rus ar putea avea acces la fondurile companiei.

Cofondatorul Torbjörn Törnqvist a precizat că, în cazul în care activele străine ale Lukoil sunt vândute către un comerciant de petrol, acestea nu vor mai reveni la compania rusă. El a subliniat că tranzacția nu ar trebui să ridice obiecții din partea autorităților americane, deoarece nu va aduce beneficii Rusiei. Washingtonul stabilise anterior un termen limită pentru vânzarea acestor active până pe 21 noiembrie.

Conform Bloomberg, mai multe mari companii din sectorul energetic au contactat Lukoil și și-au exprimat interesul pentru achiziția activelor străine, însă au fost respinse din cauza ofertei Gunvor.