Proiectul prevede numirea unui administrator special care să supravegheze procesul de vânzare a rafinăriei. Acesta ar avea competențe depline asupra operațiunilor, fără ca actualul proprietar, compania rusă Lukoil, să poată contesta decizia.

Fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului GERB, a declarat pentru televiziunea publică BNT că inițiativa este menită să asigure stabilitatea energetică a Bulgariei și să evite eventuale sancțiuni secundare.

El a afirmat că există „multă logică” în acest demers și că proiectul de lege privind „guvernatorul special” va fi depus în Parlament în perioada următoare, potrivit presei locale, citată de Reuters.

„Există multă logică în acest demers, motiv pentru care astăzi vom depune un proiect de lege privind guvernatorul special”, a declarat Boiko Borissov.

Potrivit analistului Martin Vladimirov, director al departamentului de energie și climă din cadrul Centrului pentru Studiul Democrației din Bulgaria, preluarea temporară a controlului asupra rafinăriei ar avea scopul de a garanta continuitatea aprovizionării cu petrol și de a preveni eventuale crize energetice.

El a explicat că această măsură ar reduce riscul ca Bulgaria să fie afectată de sancțiunile internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Ambele companii se află sub sancțiuni din partea Statelor Unite și Marii Britanii, ca urmare a războiului declanșat de Moscova în Ucraina.

Rafinăria Lukoil din Burgas este singura uzină de prelucrare a țițeiului din Bulgaria și un element-cheie al infrastructurii energetice naționale. De asemenea, a fost una dintre cele mai importante componente ale operațiunilor internaționale ale Lukoil, aflate în prezent în proces de restructurare.

Compania rusă a anunțat la 30 octombrie că intenționează să vândă activele sale externe către firma internațională de tranzacționare Gunvor. Nu este însă clar dacă tranzacția va include și rafinăria din Burgas.

Într-un interviu pentru Bloomberg Television, directorul executiv al Gunvor, Torbjorn Tornqvist, a declarat că „există active care ar fi mai bine păstrate în alte mâini”, fără a detalia dacă se referea la unitățile deținute de Lukoil.

Bulgaria a introdus încă din 2023 prevederea care permite numirea unui administrator special pentru infrastructura critică, precum rafinăria din Burgas. Noua lege ar urma să extindă aceste competențe, oferind statului posibilitatea de a organiza o eventuală vânzare către un cumpărător agreat de autoritățile occidentale.

Lukoil, aflată sub presiune din cauza sancțiunilor, stabilise în ianuarie un preț de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru vânzarea rafinăriei. În contextul actual, vânzarea ar putea fi accelerată, pentru a evita blocarea operațiunilor din cauza restricțiilor internaționale.