Compania kazahă KazMunayGas și producătorul rus de petrol Lukoil, care a fost afectat de sancțiunile anunțate săptămâna trecută de Statele Unite, continuă să lucreze împreună la proiectele comune, respectând contractele. Cele două firme verifică acum cu atenție cum le afectează sancțiunile proiectele. Reprezentanții KazMunayGas spun că analiza ia în calcul aspectele legale, financiare și tehnice.

Săptămâna trecută, Lukoil a spus că va vinde activele din afara Rusiei din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite în octombrie. În România, compania are rafinăria Petrotel și vinde carburanți prin aproximativ 300 de benzinării. Această vânzare este cea mai importantă măsură luată până acum de o companie rusă după sancțiunile impuse primelor două companii petroliere din Rusia din cauza războiului din Ucraina, început în februarie 2022.

Lukoil deține și participații în câteva zăcăminte de petrol din Kazahstan, cum ar fi Tengiz și Karachaganak, și în oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC), una dintre cele mai mari conducte de petrol din lume, care transportă țiței din Kazahstan până în portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră.

Miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist, cofondator al companiei elvețiene Gunvor, vrea să cumpere afacerile din străinătate ale companiei ruse Lukoil, într-o tranzacție de până la 20 de miliarde de dolari. Aceasta vine la câteva zile după ce SUA au impus sancțiuni Lukoil și ar putea să crească mult prezența Gunvor în lume, dacă autoritățile din SUA și Marea Britanie aprobă afacerea.

Dacă tranzacția se finalizează, Törnqvist va prelua benzinării din SUA și Europa, rafinării de petrol și proiecte de producție în Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Acordul ar tăia complet legăturile Rusiei cu aceste active și ar ajuta Rusia să reducă presiunea economică cauzată de sancțiuni. Acordul preliminar s-a făcut rapid, la doar trei zile după ce Lukoil a anunțat că vrea să vândă. Aceasta ar consolida foarte mult poziția Gunvor pe piața petrolului și ar arăta cum sancțiunile americane schimbă comerțul global cu energie.

Totodată, Lituania va opri transportul petrolului rusesc către regiunea Kaliningrad, din cauza noilor sancțiuni împotriva marilor companii rusești Rosneft și Lukoil.