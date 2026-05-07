Consiliul Concurenței utilizează platforma „Monitorul prețurilor”, prin care primește informații despre prețurile afișate la pompă și transmite aceste date către Guvern. Bogdan Chirițoiu a precizat că analiza este realizată și prin raportare la situația din celelalte state europene.

Șeful Consiliului Concurenței a arătat că, deși prețurile carburanților au crescut în România, nivelul acestora rămâne semnificativ sub media europeană. El a explicat că benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar motorina se apropie de 10 lei pe litru, însă, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, combustibilii din România sunt considerabil mai ieftini.

Bogdan Chirițoiu a precizat că, în condiții normale, prețul motorinei din România era apropiat de media europeană, iar benzina era cu aproximativ 3-5% mai ieftină decât media din Uniunea Europeană. În prezent, potrivit acestuia, prețurile carburanților din România sunt cu 16% sub media europeană.

„Piaţa carburanţilor – evident că stăm cu ochii pe ce se întâmplă acolo. Strângem date în fiecare zi, avem o platformă numită Monitorul preţurilor prin care primim preţurile din toate benzinăriile din marile lanţuri şi atunci furnizăm datele astea şi către Guvern. Dar ne comparăm, desigur, cu ce se întâmplă în alte ţări din Europa şi ce vedem este că, deşi preţurile au crescut – sunt acum peste 9 lei la benzină şi aproape de 10 lei la motorină, totuşi, comparându-ne cu alte state din Uniune, suntem substanţial mai ieftini. Dacă în condiţiile obişnuite la motorină eram aproape de media europeană şi la benzină eram cu 3 până la 5% sub media europeană, acum suntem cu 16% sub media europeană, deci e substanţial mai ieftin combustibilul la noi decât e în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană", a declarat Chiriţoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a explicat această diferență prin faptul că pe piața românească sunt prezente principalele companii din domeniu, care dispun de propriile surse de petrol. El a menționat OMV Petrom, Rompetrol, companie controlată de KazMunayGas, precum și SOCAR.

Potrivit lui Chirițoiu, aceste companii sunt mai puțin dependente de fluctuațiile piețelor internaționale, ceea ce le permite să vândă carburanți la prețuri mai reduse decât în alte state membre ale Uniunii Europene.

„Şi asta de ce? Pentru că, de fapt, având principalele companii prezente pe piaţa noastră – Petrom, Kazmunaygas, care e Rompetrol, SOCAR – au propriile lor surse de petrol şi atunci nu sunt atât de dependente de ceea ce se întâmplă pe pieţele internaţionale şi asta le permite să vândă ceva mai ieftin decât se vinde combustibilul în alte ţări din Uniune”, a mai spus şeful autorităţii.

Bogdan Chirițoiu a participat joi la conferința Future of Governance International, eveniment dedicat temei „The Great Governance Reset”. Conferința, ajunsă la cea de-a cincea ediție și organizată de Envisia – Boards of Elite, a reunit lideri din sectorul public și privat, membri ai consiliilor de administrație, investitori și experți internaționali pentru dezbateri privind schimbările din guvernanță într-un context marcat de incertitudine, tehnologie și transformări sistemice.

Printre temele abordate în cadrul evenimentului s-au numărat reconstruirea legitimității instituționale, conceptul de guvernanță pregătită pentru crize, menținerea controlului uman într-o lume influențată de inteligența artificială și rolul noilor generații în structurile de decizie.

Prețurile carburanților au continuat să crească joi, 7 mai 2026, în mai multe rețele de benzinării din România, după noi modificări aplicate la pompă. Potrivit datelor analizate de pe platforma peco-online.ro, cele mai importante scumpiri au fost operate de Mol România și Lukoil România, în timp ce alte mari rețele au menținut anumite tarife la nivelul zilei precedente.

Cea mai ieftină benzină standard este comercializată joi în stațiile OMV Petrom, unde litrul costă 9,12 lei, același preț afișat și miercuri. La SOCAR, benzina standard a rămas la 9,19 lei/litru.

În stațiile Rompetrol și OMV, benzina standard continuă să fie vândută cu 9,22 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. În schimb, Mol a majorat joi prețul benzinei standard cu 10 bani pe litru, până la 9,22 lei/litru, după ce miercuri carburantul era vândut cu 9,12 lei/litru.

Și Lukoil a aplicat o nouă scumpire pentru benzină. Prețul a ajuns joi la 9,24 lei/litru, în creștere cu 12 bani față de miercuri, când litrul costa 9,12 lei.

Motorina standard s-a scumpit ușor joi în toate cele cinci mari orașe monitorizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Cel mai mic preț afișat este acum de 9,83 lei/litru, față de 9,82 lei/litru miercuri.

În București, cea mai ieftină motorină standard este disponibilă în stațiile Petrom, unde litrul costă 9,83 lei, cu un ban mai mult decât în ziua precedentă.

SOCAR a menținut joi prețul motorinei standard la 9,89 lei/litru, fără modificări. Situația este similară și la Rompetrol și OMV, unde carburantul continuă să fie comercializat la 9,92 lei/litru.

Mol, compania care miercuri avea cea mai ieftină motorină standard, a aplicat o majorare de 10 bani pe litru. Astfel, prețul a crescut joi la 9,92 lei/litru, de la 9,82 lei/litru.

La Lukoil, motorina standard este vândută în continuare cu 9,94 lei/litru, același tarif practicat și miercuri. În acest context, cea mai scumpă motorină standard din rețelele analizate se apropie de pragul de 10 lei/litru.

Cele mai mici prețuri la carburanți din România rămân afișate la stația Petrolium Iernut, unde tarifele nu au fost modificate față de săptămâna trecută.

Cea mai ieftină benzină standard din țară costă joi 8,69 lei/litru și poate fi găsită la această stație, același preț fiind practicat și joia trecută.

Tot la Petrolium Iernut este disponibilă și cea mai ieftină motorină standard din România. Litrul este comercializat joi cu 9,27 lei, fără modificări față de vinerea trecută.

Datele publicate recent de Eurostat arată că prețurile combustibililor au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. Conform statisticilor europene, România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul scumpirilor la carburanți.