Carburanții continuă să se scumpească în unele stații din România joi, 7 mai 2026, după ce mai multe rețele de benzinării au modificat prețurile afișate la pompă. Potrivit datelor analizate de pe platforma peco-online.ro, cele mai importante creșteri au fost aplicate de Mol și Lukoil, în timp ce Petrom, OMV, Rompetrol și Socar au păstrat neschimbate anumite tarife.

Cea mai ieftină benzină standard se vinde joi cu 9,12 lei/litru în stațiile Petrom, același preț practicat și în ziua precedentă. Tot la același nivel a rămas și benzina comercializată de Socar, unde litrul costă 9,19 lei.

La Rompetrol și OMV, benzina standard continuă să fie vândută cu 9,22 lei/litru, fără modificări față de miercuri. În schimb, Mol a majorat joi prețul benzinei standard cu 0,10 lei/litru, astfel că acesta a ajuns la 9,22 lei/litru, față de 9,12 lei/litru în ziua precedentă.

Și Lukoil a aplicat o nouă scumpire pentru benzină. Carburantul este comercializat joi cu 9,24 lei/litru, după o creștere de 0,12 lei/litru comparativ cu ziua anterioară, când costa 9,12 lei/litru.

Prețul motorinei standard a crescut ușor joi, 7 mai 2026, în toate cele cinci mari orașe monitorizate: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Cea mai mică valoare afișată este de 9,83 lei/litru, față de 9,82 lei/litru miercuri.

În București, cel mai redus preț pentru motorina standard este afișat în stațiile Petrom, unde litrul costă 9,83 lei. Creșterea este de 0,01 lei/litru comparativ cu ziua precedentă.

Socar a păstrat joi prețul motorinei standard la 9,89 lei/litru, fără modificări față de miercuri. Situația este similară și la Rompetrol și OMV, unde carburantul continuă să fie comercializat cu 9,92 lei/litru.

Mol, compania care avea miercuri cea mai ieftină motorină standard, a aplicat însă o majorare de 0,10 lei/litru. Astfel, prețul a ajuns joi la 9,92 lei/litru, de la 9,82 lei/litru în ziua precedentă.

La Lukoil, motorina standard este comercializată cu 9,94 lei/litru, același tarif practicat și miercuri. În acest context, cea mai scumpă motorină standard din rețelele analizate se apropie de pragul de 10 lei/litru.

Cele mai mici prețuri la carburanți din România sunt afișate în continuare la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, unde tarifele au rămas nemodificate față de săptămâna trecută.

Cea mai ieftină benzină standard din țară costă joi 8,69 lei/litru și este disponibilă în această stație. Prețul este identic cu cel practicat joia trecută.

Tot la Petrolium Iernut poate fi găsită și cea mai ieftină motorină standard din România. Litrul este comercializat joi cu 9,27 lei, același tarif afișat și vinerea trecută.

Datele publicate recent de Eurostat arată că prețurile combustibililor au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit statisticii europene, România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul scumpirilor la carburanți.

Tabel: Evoluția prețurilor la carburanți în principalele rețele și orașe din România – 7 mai 2026: