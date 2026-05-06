Prețuri la pompă 6 mai 2026. Astăzi, cea mai ieftină benzină a fost identificată la prețul de 8,69 lei pe litru, la o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, pe drumul european E60. În aceeași locație se regăsește și cel mai mic preț pentru motorină, care a fost raportat la 9,27 lei pe litru.

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina pornește de la 9,12 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț minim de 9,82 lei pe litru. În ceea ce privește GPL-ul, acesta variază ușor între orașe, cu valori cuprinse între 4,23 lei și 4,34 lei pe litru., potrivit Peco Online.

Prețurile carburanților din marile orașe ale României înregistrează un nivel similar, potrivit celor mai recente date disponibile pe hartacarburant.ro.

În București, unde funcționează 371 de stații de alimentare, benzina a ajuns la 8,21 lei pe litru, motorina la 9,22 lei, iar GPL-ul la 4,23 lei.

Situația este comparabilă și în Cluj-Napoca, unde cele 187 de stații afișează același preț pentru benzină și motorină, respectiv 8,21 lei și 9,22 lei pe litru, în timp ce GPL-ul este ușor mai ridicat, la 4,34 lei.

Aceleași valori se regăsesc și în Timișoara, oraș cu 234 de stații, precum și în Iași, unde sunt înregistrate 172 de puncte de alimentare, semn că există o uniformizare accentuată a tarifelor în marile centre urbane.

În Constanța, unde funcționează 255 de stații, benzina și motorina păstrează aceleași niveluri, de 8,21 lei și 9,22 lei pe litru, în timp ce GPL-ul este ușor mai mic, ajungând la 4,32 lei. La rândul său, Craiova, cu 193 de stații, înregistrează aceleași prețuri pentru benzină și motorină, iar GPL-ul revine la nivelul de 4,23 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 1,4%. În consecință, costul unui plin de 50 de litri este, în prezent, cu aproximativ 6,5 lei mai mic decât în urmă cu 30 de zile.

În ceea ce privește motorina, reducerea este mai semnificativă. Prețul mediu al unui litru a scăzut cu 5,4%, ceea ce se traduce printr-o economie de aproximativ 28 de lei pentru un plin de 50 de litri, comparativ cu perioada similară a lunii precedente, conform sursei citate anterior.

În această perioadă, România ocupă locul al 11-lea în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină, situându-se după state precum Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Croația. În ceea ce privește motorina, țara noastră se află pe o poziție mai bună, ocupând locul al șaptelea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici prețuri la acest tip de combustibil, după Malta, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania și Bulgaria.

Raportat la prețurile fără taxe, România urcă în clasament. Astfel, benzina fără taxe comercializată la noi se situează pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Malta și Estonia, în timp ce motorina fără taxe ocupă locul al doilea în topul celor mai mici prețuri, fiind devansată doar de Malta.