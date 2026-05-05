Prețuri la pompă, 5 mai 2026. Cea mai ieftină benzină costa 8,69 lei și putea fi găsită la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2 (E60). Cea mai ieftină motorină costa 9,27 lei și era disponibilă în același loc, la Petrolium din Iernut, potrivit Peco Online.

În principalele orașe din țară (primele 5 după numărul de locuitori), cele mai mici prețuri erau aproximativ aceleași: în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina costa în jur de 9,02 lei, motorina 9,73 lei, iar GPL-ul varia între aproximativ 4,23 și 4,34 lei.

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ale Americii ar putea ține blocată o rută energetică foarte importantă deoarece Iranul a propus un plan în 14 puncte greu de acceptat de americani. În acest context, analiștii financiari citați de „Adevărul” arătă că devine tot mai probabil ca prețul petrolului și, implicit, al motorinei să crească rapid.

Iranul a propus ridicarea blocadei navale, garanții de neagresiune, retragerea trupelor americane și eliminarea sancțiunilor. Pentru că aceste cerințe sunt greu de acceptat, analiștii financiari consideră că strâmtoarea ar putea rămâne blocată. În această situație, estimările făcute de „Trading Economics” arătă că prețul petrolului ar putea ajunge la aproximativ 110 dolari pe baril în trimestrul 2 din 2026, 116 dolari în trimestrul 3, 120 dolari în trimestrul 4 și 124 dolari la începutul lui 2027. Nu este doar o estimare, ci un semnal de alarmă deoarece energia revine în centrul conflictelor globale.

Dumitru Chișăliță explică faptul că nu doar prețul petrolului influențează carburanții, ci și cursul dolar–leu. El spune că motorina ar putea ajunge la 11 lei/litru dacă petrolul urcă la 120–124 dolari și cursul rămâne la fel. Potrivit lui, dacă dolarul ar crește până la 6 lei, prețul ar putea ajunge chiar la aproximativ 12,5 lei/litru.

La rândul lui, Silviu Gresoi afirmă că prețul carburanților nu crește direct proporțional cu prețul petrolului deoarece doar 40–50% din preț este dat de materia primă, iar restul reprezintă taxe, transport și profit. El estimează că, dacă petrolul ajunge la 120–124 dolari, motorina ar putea costa între 10,2 și 10,6 lei/litru. Evoluția exactă depinde și de cursul valutar și de situația din piață; scumpirile nu apar imediat, ci de obicei după câteva zile sau chiar una-două săptămâni.

„Prețul motorinei poate ajunge la 11 lei dacă prețul țițeiului va fi de 120 – 124 dolari pe baril și cursul leu-dolari rămâne la nivelul actual. Prețul motorinei poate fi însă și mai mare dacă leul se depreciază și mai mult în raport cu dolarul. Dacă dolarul ajunge 6 lei, mai adăugăm 1 sau 1,5 lei, adică un litru de motorină poate ajunge la 12,5 lei”, a declarat Chisăliță. „Prețul carburanților nu urmează liniar evoluția barilului, deoarece doar o parte din costul final este influențată direct de materia primă. Aproximativ 40–50% din prețul motorinei reflectă cotația petrolului, restul fiind reprezentat de accize, TVA, costuri logistice și marje comerciale. În aceste condiții, o creștere a barilului cu aproximativ 10–14% s-ar traduce, în mod realist, printr-o majorare mai temperată la pompă. Estimarea indică faptul că, în cazul în care Brent ajunge în intervalul 120 – 124 dolari, prețul motorinei în România ar putea urca în zona 10,2 – 10,6 lei/litru, depășind pragul psihologic de 10 lei. Evoluția exactă va depinde însă și de cursul valutar leu–dolar, precum și de eventuale tensiuni logistice sau comerciale din piață. De asemenea, impactul nu este instantaneu, existând de regulă un decalaj de câteva zile până la una-două săptămâni, în funcție de stocuri și politica de preț a companiilor petroliere”, a adăugat Gresoi.

Între prognoze și realitate există o piață „împărțită în două”. Pe de o parte, unele estimări arătau o piață tensionată, în care oferta de petrol devine nesigură și riscurile politice au un rol mare. Se observă deja că prețul petrolului a trecut de 105 dolari/baril în 2026, iar unele analize indică că ar putea depăși 110 dolari pe termen scurt.

Pe de altă parte, același specialist arătă că există diferențe mari între prognoze. Unele instituții estimează chiar o scădere a prețului spre 76 dolari/baril în 2027, iar altele văd valori în jur de 60 dolari. Aceste diferențe nu sunt o greșeală, ci arată cât de instabilă este piața petrolului, aflată între două direcții opuse.

Expertul financiar susține că petrolul scump nu mai este ceva neobișnuit, ci un scenariu posibil. El explică faptul că, dacă se confirmă prognozele mai ridicate, acest lucru nu va fi din cauza unei cereri foarte mari, ci pentru că oferta este limitată. El a adăugat că conflictele din Orientul Mijlociu și problemele de transport ar putea duce prețul chiar spre 120 dolari/baril în situații extreme.