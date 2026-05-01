Tribunalul București, cea mai mare instanță din România, va crea o secție specială pentru dosarele care implică minori. Din data de 1 iunie 2026, 14 judecători specializați ar urma să se ocupe doar de astfel de cauze, ceea ce ar putea duce la soluționarea lor mai rapidă și la o protecție mai bună pentru copii. Noua secție, numită a IX-a, va judeca toate tipurile de cauze de familie și minori: de la procese în primă instanță, apeluri și recursuri, până la adopții, măsuri de protecție specială, plasamente, decăderea din drepturile părintești, tutelă și divorțuri. Toate acestea ar urma să fie soluționate exclusiv de cei 14 judecători specializați.

Noua secție a primit aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit Pro TV, înființarea unor completuri specializate este importantă mai ales în cazurile în care copiii de peste 10 ani trebuie audiați obligatoriu de judecători. Pentru acest lucru ar urma să fie folosite săli de judecată dedicate, ca să nu mai fie întrerupte alte procese. Ca efect, se estimează că dosarele ar putea fi soluționate mai rapid.

Numai în anul 2025, Tribunalul București a avut aproximativ 3.200 de dosare legate de minori și familie. Această cifră ar fi echivalentă cu totalul dosarelor de același tip de la următoarele trei tribunale din țară.

La Brașov există de peste 20 de ani un tribunal special pentru minori și familie, unde sunt judecate inclusiv unele cauze penale în care sunt implicați minori.

Regimul răspunderii penale al minorilor este reglementat de Codul Penal din Legea nr. 286/2009 și stabilește clar în ce condiții pot fi trași la răspundere copiii și adolescenții care comit fapte prevăzute de legea penală.

Se precizează că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. În cazul celor cu vârsta între 14 și 16 ani, răspunderea penală există doar dacă se dovedește că aceștia au acționat cu discernământ la momentul săvârșirii faptei. În schimb, minorul care a împlinit 16 ani răspunde penal potrivit legii, la fel ca un adult, dar în cadrul unui regim special.

În ceea ce privește consecințele răspunderii penale, se arată că pentru minorii cu vârste între 14 și 18 ani se dispun, de regulă, măsuri educative neprivative de libertate, adică măsuri care nu implică detenția. Totuși, în anumite situații, se pot dispune și măsuri privative de libertate. Acestea pot fi aplicate dacă minorul a mai comis anterior o infracțiune pentru care a primit deja o măsură educativă executată sau începută ori dacă fapta comisă este una foarte gravă, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel puțin 7 ani sau detențiunea pe viață.

Măsurile educative sunt împărțite în două categorii: neprivative și privative de libertate. Cele neprivative includ stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână și asistarea zilnică. Măsurile privative de libertate constau în internarea într-un centru educativ sau într-un centru de detenție. Alegerea uneia dintre aceste măsuri se face de către instanță în funcție de criterii legale de evaluare a situației minorului și a faptei comise.

Înainte de stabilirea măsurii, instanța solicită serviciului de probațiune întocmirea unui referat de evaluare. Acesta conține informații despre minor, dar și propuneri privind programele de reintegrare socială și obligațiile pe care instanța le-ar putea impune. Un astfel de referat este realizat și ulterior, pentru a verifica modul în care sunt respectate măsurile dispuse sau obligațiile stabilite, inclusiv la finalul executării acestora ori atunci când instanța decide modificarea sau încetarea lor.