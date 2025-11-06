Din cuprinsul articolului Cinci platforme, un singur abonament și de cinci ori banii înapoi

Clienții care activează acum abonamentul plătesc 49 de lei pentru primul an și își primesc de cinci ori banii înapoi, sub formă de cinci vouchere în valoare totală de 250 de lei:

4 x 25 lei în eMAG,

4 x 25 lei în Fashion Days,

1 x 50 lei în Flip.

Prin Genius, utilizatorii beneficiază de avantaje integrate pe cinci platforme – eMAG, Fashion Days, Freshful, Flip și Wolt – care le oferă livrare rapidă, reduceri exclusive și beneficii suplimentare de Black Friday, într-un singur abonament.

„Interesul pentru Genius a depășit toate așteptările înainte de Black Friday, ceea ce arată că tot mai mulți clienți apreciază avantajele pe care le oferă: de la economii imediate la o experiență simplificată și predictibilă și de cinci ori banii în vouchere eMAG, Fashion Days și Flip și produse cu reduceri exclusive pentru clienții cu subscripție activă”, a declarat Andrei Șercanean, VP eCommerce Services.

Pe 7 noiembrie 2025, eMAG organizează cea de-a 15-a ediție de Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, când milioane de clienți vor avea acces la oferte record, livrare rapidă și soluții flexibile de plată.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde.

Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip).

Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.