Retailerul online eMAG pregătește pentru ediția Black Friday 2025 o campanie de proporții. Românii vor avea la dispoziție un număr impresionat de oferte: nu mai puțin de 2,2 milioane din oferta proprie eMAG și a sellerilor din Marketplace. 1,5 milioane dintre acestea vor putea fi achiziționate pe 7 noiembrie la cel mai mic preț din an.

În Ungaria și Bulgaria, eMAG va organiza campania de Black Friday cu o săptămână mai târziu, pe 14 noiembrie.

Clienții care vor plasa o comandă de Black Friday, pe 7 noiembrie, trebuie să știe că produsele lor vor ajunge până cel mai târziu pe 22 noiembrie.

Compania se așteaptă la vânzări totale de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane peste nivelul record care a fost atins în 2024.

Potrivit unui studiu recent, românii plănuiesc să cheltuie în medie de Black Friday, în acest an, 3.278 de lei, în creștere de la 3.116 lei în 2024. Diferența este și mai vizibilă dacă ne raportăm la anul 2022, când înregistram 2.562 de lei.

În cadrul unui eveniment organizat luni, 3 noiembrie, Tudor Manea, CEO eMAG a oferit câteva detalii și despre piața de e-commerce din România, alături de activitatea propriei companii.

„În 2025, segmentul e-commerce este estimat că va fi de 12,9 miliarde de euro. Va ajunge la 3,5% din PIB-ul României. Procentul populației care va cumpăra din online este estimat să ajungă la 63%, o creștere față de anul trecut. Grupul eMAG a închis anul trecut fiscal, care s-a încheiat în martie, cu o creștere de 12%, iar eMAG România a crescut cu 17%. Sunt 64.000 de vânzători activi în platformă, adresăm o populație de 36 de milioane, în trei țări. Avem 7,1 milioane de clienți. 60% dintre cumpărătorii online frecventează eMAG. În total, anul trecut am avut 123 milioane de livrări și dispunem de o capacitate logistică care poate să proceseze jumătate de milion de unități pe zi”, a explicat Tudor Manea.

Irina Pencea, General Manager eMAG România, a dezvăluit și câte produse și câți comercianți se regăsesc pe platformă.

„32 de milioane de oferte este cifra actuală eMAG România, disponibilă pentru clienți. Ea este posibilă cu ajutorul a 64.000 de selleri. Ei au vândut cu 18% mai mult față de anul trecut, în prima jumătate a acestui an. Au crescut mai ales în categoriile beauty, fashion, auto și sport. Au exportat în regiune și a devenit pentru ei eMAG o soluție prin care se pot extinde foarte simplu și rapid și au livrat foarte multe dintre produsele lor prin soluțiile noastre de Fulfilment. Asta înseamnă că produsele au ajuns mult mai repede la clienți, ceea ce i-a făcut pe clienți să revină și să comande mai mult”, a precizat Irina Pencea.

Ea a vorbit și despre cele mai noi programe dedicate sellerilor: eMAG Capital și Deschide România.

„eMAG Capital este prima fază a unui proiect prin care finanțăm creșterea sellerilor. Antreprenorii din România pot accesa până la 125.000 de lei pentru a-și finanța stocurile, de exemplu, cea mai uzuală nevoie pe care o au. Acești bani sunt accesibili online, printr-un flux foarte rapid și sunt rambursabili foarte flexibil și proporțional cu vânzările, ceea ce le permite o adaptare. Nu plătesc o rată mai mare decât vând, ci plătesc în raport cu ce vânzări au în fiecare lună. Un alt program pe care îl avem lansat de mulți ani, însă l-am reînnoit anul acesta, este Deschide România, prin care susținem producătorii locali. Anul acesta am oferit mai mult acestora: pe lângă comisioanele reduse, au avantaje în programul cross-border și un suport dedicat pentru a vinde în regiune. În plus, au și oportunități de dezvoltare ridicate prin eMAG Ads și Fulfilment by eMAG. Asta înseamnă că acei comercianți, care astăzi au dificultăți, pot găsi un sprijin în eMAG și pot găsi locul în care-și pot continua și crește afacerea”, a spus Irina Pencea.

„Va fi primul agent de shopping din România, dezvoltat cu tehnologie românească, de către programatori români. (…) El cumva va înlocui vânzătorul din magazin, mulți oameni se duc în magazin tocmai pentru a pune întrebări, el va răspunde mult mai bine la întrebări”, a dezvăluit Tudor Manea.

„Suntem foarte mândri că facem asta în România, cu oameni din România. Lansăm un produs care există doar în câteva cazuri în lume la acest nivel”, a completat Irina Pencea, General Manager eMAG România.

Anul acesta, clienții eMAG vor beneficia pentru Black Friday și de extinderea soluției de plată MyWallet, care le permite să acceseze un buget de cumpărături de până la 10.000 de lei, rambursabil în 12 rate fără dobândă. Peste 3 milioane de utilizatori eligibili vor putea utiliza această facilitate în timpul campaniei, beneficiind totodată de un voucher de 50 de lei la prima comandă plătită din bugetul MyWallet.

Prin acest instrument, eMAG își propune să ofere o experiență de shopping mai sigură, mai predictibilă și mai accesibilă, în special în ziua în care interesul pentru achiziții mari – de la electronice la electrocasnice sau articole pentru casă – este la cele mai înalte cote.

„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a transmis Tudor Manea.

Unul dintre cele mai atractive produse ale ediției Black Friday este abonamentul Genius, disponibil la prețul special de 49 de lei. Cei care aleg această opțiune vor primi de cinci ori valoarea abonamentului înapoi, respectiv 250 de lei sub formă de vouchere utilizabile pe eMAG, FashionDays și Flip.

În plus, beneficiarii Genius vor avea acces, tot restul anului, la livrări gratuite și oferte exclusive în cele cinci aplicații ale grupului: eMAG, FashionDays, Freshful, Wolt și Flip.

Oferta din 2025 aduce o diversitate impresionantă de produse și servicii. eMAG anunță reduceri pentru 100.000 de televizoare, 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 150.000 de laptopuri, 120.000 de frigidere și mașini de spălat, dar și 3,5 milioane de articole cosmetice și 1,5 milioane de articole de îmbrăcăminte.

De asemenea, vor fi disponibile peste un milion de produse pentru casă și bricolaj, precum și 600.000 de electrocasnice mici.

Printre ofertele speciale se numără:

abonamente la energie electrică cu 100 de lei reducere pentru 6 luni și preț preferențial de 1 1 leu/kWh,

600 de pachete fotovoltaice și pompe de căldură

peste 40.000 de bilete la festivaluri precum Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please!, cu prețuri începând de la 10 lei (90% reducere)

mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1, precum Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și altele

peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești, precum Voyo sau Antena Play

25.000 de pachete de servicii medicale la cel mai mic preț al anului.

Reducerile spectaculoase se extind și la turism, unde eMAG promite până la 80% reducere pentru peste 44.000 de nopți de cazare, precum și 45% discount pentru 7.000 de vouchere de bilete de avion.

Printre cele mai valoroase articole scoase la vânzare se numără 21 de kilograme de aur, 126 de autoturisme (26 electrice, 42 hibride, 37 pe benzină și 21 diesel) și peste 100 de tone de carne și mezeluri.

Pentru prima dată, eMAG introduce și un element de gamificare în campania Black Friday. Clienții care plasează comenzi de minimum 150 de lei vor putea învârti în aplicație „Roata Norocului”, având șansa de a câștiga premii totale de peste 2 milioane de lei.

În plus, cei care parcurg Ghidul de Black Friday se pot înscrie automat la o tombolă ce oferă peste 140 de premii atractive, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea proprie în Pizza Romana de la lanțul Luca.