Compania a confirmat că peste 80 de filiale din mai multe landuri au deja instalate noile case de autoservire prevăzute cu bariere. Sistemul, introdus pentru a reduce furturile și pentru a face procesul de plată mai eficient, continuă să fie extins treptat la nivel național.

Clienții sunt astfel obligați să păstreze bonul fiscal, deoarece bariera de la ieșire se deschide doar după scanarea acestuia.

Lidl a precizat că testul cu noile case de autoservire a fost lansat anul trecut în Salzburg și, între timp, sistemul a ajuns și în orașe precum Graz. Compania a transmis că noile bariere reprezintă un pas clar către creșterea siguranței și limitarea pierderilor din furturi.

„Testul cu casele de autoservire a fost lansat anul trecut în Salzburg, iar între timp acestea au ajuns și în orașe precum Graz”, a transmis Lidl Austria, potrivit publicației 5 Minuten.

Reprezentanții Lidl au explicat că sistemul are un dublu scop: securitate și confort. Prin automatizarea procesului de plată și controlul la ieșire, timpul de așteptare este redus, iar fluxul clienților devine mai rapid.

Lidl Austria a precizat că noile case de autoservire sunt o soluție orientată către client, care aduce eficiență și o experiență mai plăcută la cumpărături.

Oficialii companiei au menționat că sistemul oferă o alternativă atractivă pentru cumpărăturile rapide și simple, iar extinderea sa se face „pas cu pas”. Deși inițial se discuta despre o implementare completă până în 2028, Lidl nu a confirmat un termen final pentru finalizarea proiectului.

În magazinele din Austria unde noul sistem este deja activ, clienții trebuie să scaneze bonul la ieșire pentru a putea părăsi magazinul. Presa austriacă notează că sistemul este deja bine primit în zonele unde a fost testat, iar tot mai multe filiale urmează să adopte această regulă.

Pentru moment, cei care fac cumpărături la Lidl în Austria trebuie să rețină un lucru simplu, dar esențial: fără bon, nu se iese din magazin.