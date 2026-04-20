Sistemul implementat de Lidl presupune monitorizarea automată a parcărilor prin camere video care înregistrează plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor la intrare și la ieșire. Noua soluție este deja testată în zece locații din Polonia, printre care se află orașe importante precum Wrocław și Poznań, potrivit informațiilor publicate de Dlahandlu.

Prin această metodă, retailerul renunță la tichetele de parcare și la alte forme clasice de control al timpului de staționare. Tot procesul este automatizat, iar durata de parcare este calculată electronic.

Clienții magazinelor vor putea lăsa mașina gratuit timp de o oră și jumătate. Dacă intervalul de 90 de minute este depășit, va fi aplicată o taxă.

Valoarea exactă a taxei nu a fost anunțată oficial până în acest moment. Totuși, potrivit informațiilor apărute în presa locală, suma nu ar urma să depășească 150 de zloți, echivalentul a aproximativ 36 de euro (180 de lei).

Rămâne de văzut dacă taxa va fi unică sau va varia în funcție de durata depășirii timpului gratuit.

Scopul principal al noului sistem este combaterea utilizării abuzive a parcărilor magazinelor. Până acum, multe locuri erau ocupate frecvent de persoane care nu intrau la cumpărături, ceea ce reducea accesul clienților reali, mai ales în intervalele aglomerate.

Prin monitorizarea automată, Lidl urmărește o gestionare mai eficientă a spațiilor de parcare și o disponibilitate mai mare a locurilor pentru cei care vin la cumpărături.

Problema ocupării abuzive a parcărilor magazinelor nu este una nouă în Europa. La începutul anului, în Franța, managerul unui supermarket Carrefour a decis să ia măsuri drastice după ce navetiștii foloseau constant parcarea magazinului.

Acesta a instalat bariere manuale și a modificat programul accesului în anumite zone. Intrarea principală în magazin se deschidea la ora 8:30, iar intrările secundare, aflate mai aproape de gară, rămâneau închise până la 10:30.

În plus, dimineața, un agent de pază verifica dacă mașinile aflate în parcare aparțineau într-adevăr clienților supermarketului.

Testul desfășurat de Lidl în Polonia ar putea deveni un model și pentru alte piețe europene, dacă rezultatele vor fi considerate eficiente. Sistemele automate de control al parcării sunt tot mai des folosite de retaileri care încearcă să rezolve problema locurilor ocupate de persoane din afara magazinelor.