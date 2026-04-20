Criza din Coaliția de guvernare a fost tema centrală de dezbatere, luni, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro. Difuzată pe canalul de YouTube Hai România, emisiunea l-a avut ca invitat pe Adrian Severin, care a oferit o perspectivă critică asupra blocajului de la nivelul Guvernului. Fostul ministru de Externe a trasat o paralelă surprinzătoare între actualul șef al Executivului și un episod tensionat din trecutul politicii românești.

În viziunea lui Adrian Severin, actualul premier, Ilie Bolojan, prezintă asemănări cu Sorin Grindeanu în ceea ce privește dorința de a păstra puterea, în ciuda presiunilor. Severin consideră că situația actuală este doar o piesă dintr-un puzzle mai mare de instabilitate cronică.

Analiza invitatului emisiunii a depășit sfera politică, intrând în zona profilului psihologic al actualului premier. Acesta l-a descris pe Ilie Bolojan ca fiind o figură rigidă, lipsită de conexiune emoțională cu electoratul sau cu partenerii de dialog, comparându-l indirect cu un personaj lipsit de trăiri umane.