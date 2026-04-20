Criza din Coaliția de guvernare a fost tema centrală de dezbatere, luni, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro. Difuzată pe canalul de YouTube Hai România, emisiunea l-a avut ca invitat pe Adrian Severin, care a oferit o perspectivă critică asupra blocajului de la nivelul Guvernului. Fostul ministru de Externe a trasat o paralelă surprinzătoare între actualul șef al Executivului și un episod tensionat din trecutul politicii românești.
Comparația între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu
În viziunea lui Adrian Severin, actualul premier, Ilie Bolojan, prezintă asemănări cu Sorin Grindeanu în ceea ce privește dorința de a păstra puterea, în ciuda presiunilor. Severin consideră că situația actuală este doar o piesă dintr-un puzzle mai mare de instabilitate cronică.
„Suntem într-o veche criză, care trăiește într-o altă criză acoperită de o mare criză în care iată, mai apare o nouă criză. Zâmbetul meu de mai devreme era justificat, eu încerc să-l justific prin amintirea faptului că precedentul… tot în cazul în care un premier s-a legat cu lanțuri de scaunul, îl avea ca actor principal pe însuși domnul Grindeanu, dacă memoria nu mă înșală.
Deci iată că domnul Grindeanu acum are ocazia să-și vadă chipul, cum s-ar zice, în oglindă. Numai că, sigur, peste timp s-a mai îngrășat un pic și apare… chipul domnului Bolojan oricum foarte subiectiv vorbind și nepartizan și neideologic, domnul Grindeanu îmi pare tot totuși un om mai uman și mai responsabil decât domnul Bolojan.
Și repet, n-are nicio legătură, spun eu, nici cu aspecte ideologice, nici cu aspect de competență administrativă, ci pur și simplu umane”, a explicat fostul ministru în cadrul podcastului.
Portretul robot al premierului în viziunea lui Severin
Analiza invitatului emisiunii a depășit sfera politică, intrând în zona profilului psihologic al actualului premier. Acesta l-a descris pe Ilie Bolojan ca fiind o figură rigidă, lipsită de conexiune emoțională cu electoratul sau cu partenerii de dialog, comparându-l indirect cu un personaj lipsit de trăiri umane.
„Domnul Bolojan mi se pare că trăiește în afara omeniei și umanității. Mi se pare absolut insensibil, mi se pare absolut lipsit de empatie și așa mai departe.
Nu cred că domnul Grindeanu a fost, ar fi sau… ar putea ajunge un premier bun. Nu, nu cred deloc lucrul acesta, nu cred că ar performa mai bine decât domnul Bolojan.
Dar parcă, știți, era o glumă, o spun repede, un bancher i-a propus unui solicitant să îi dea creditul dacă ghicește care din ochii lui este un ochi de sticlă, un ochi fals, pentru că era atât de bine realizat încât nimeni nu putea să facă distincția între cel fals și cel adevărat.
Și omul recunoaște ochiul, întreabă bancherul cum a reușit și spune prin ochiul ăla de sticlă am citit un licăr de omenie. Exact așa, în ochiul de sticla am putea citi un licăr de umanitate în ochiul Grindeanu”, a conchis Adrian Severin la Hai România.
