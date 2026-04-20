Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, a transmis luni, 20 aprilie 2026, un mesaj amplu pe Facebook în care susține că situația actuală din Partidul Social Democrat (PSD) a devenit „imposibil de continuat” în actuala formulă de guvernare, invocând lipsa de echilibru, colaborare și respect între partenerii de coaliție.

În declarația sa, Dîncu a afirmat că tot mai mulți membri ai partidului, în special tineri, semnalează degradarea dialogului public în mediul online, unde argumentele sunt înlocuite de injurii și reacții disproporționate. El a subliniat că răspunsul PSD nu ar trebui să fie coborârea la același nivel, ci menținerea unui discurs bazat pe argumente și coerență.

Fostul ministru a explicat că PSD ar fi făcut concesii majore în cadrul coaliției, cedând poziții importante, inclusiv acceptarea unui premier din afara partidului și renunțarea la ministere-cheie. Potrivit acestuia, aceste decizii au dus la pierderea influenței reale asupra actului de guvernare, în timp ce partidul a rămas expus costurilor politice.

De asemenea, Dîncu a susținut că agenda socială a PSD a fost blocată sau diluată constant de partenerii de guvernare, iar colaborarea s-a transformat într-un proces dominat de decizii unilaterale. În opinia sa, partidul ar fi fost tratat mai degrabă ca un adversar decât ca un partener, fiind supus unor atacuri publice și unei strategii de delegitimare.

În același context, el a arătat că responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale a fost atribuită PSD, deși controlul real ar fi aparținut altor actori politici, menționând că această situație a afectat credibilitatea formațiunii.

Dîncu a mai precizat că partidul s-a aflat într-o poziție ambiguă, fără a conduce efectiv, dar nici fără a face opoziție, ceea ce a generat confuzie în rândul electoratului și a slăbit identitatea politică a PSD. El a invocat și presiunea venită din teritoriu, unde membrii și aleșii locali ar cere o decizie clară privind direcția partidului.

În analiza sa, fostul ministru a concluzionat că actuala colaborare politică reprezintă „o iluzie”, în care PSD oferă stabilitate fără a beneficia de putere reală sau recunoaștere. În aceste condiții, el a susținut că partidul are doar două opțiuni: fie să preia conducerea cu pârghii reale, fie să iasă de la guvernare și să se reconstruiască în opoziție.

Totodată, Dîncu a respins ideea că ieșirea PSD din coaliție ar genera o criză, afirmând că problemele există deja și sunt doar mascate de o „stabilitate aparentă”. În opinia sa, o decizie clară ar reduce incertitudinea, în timp ce menținerea ambiguității ar amplifica problemele.

În final, acesta a subliniat că relația din coaliție ar fi depășit „linia roșie”, în lipsa respectului, dialogului și echilibrului de putere, și a transmis că PSD trebuie să aleagă între asumarea unui rol real la guvernare sau retragerea dintr-o construcție care nu îi oferă nici influență, nici respect.

„𝐏𝐒𝐃: 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐀 𝐈̂𝐍𝐓𝐎𝐀𝐑𝐂𝐄𝐑𝐄

Tot mai mulți colegi, mai ales tineri, îmi spun sau îmi scriu că spațiul online a devenit un câmp de atac în care argumentul este acoperit de injurie și în care orice poziție este întâmpinată cu valuri de ură și reacții disproporționate. Este o realitate pe care nu o ignor, dar răspunsul nu este coborârea în același registru. Nu câștigi nimic dacă răspunzi la zgomot cu zgomot.

Eu aleg să explic calm, clar și consecvent. Aleg să răspund cu argumente, nu cu etichete. Aleg să nu transform politica într-o competiție a insultelor.

Cei care susțin PSD nu au nevoie de reacții impulsive; au nevoie de coerență, de direcție și de respect pentru credințele și inteligența lor.

Valurile de ură trec, dar mesajele construite cu cap rămân. Iar credibilitatea nu se câștigă într-o zi de confruntare online, ci în timp, prin consecvență și prin refuzul de a accepta degradarea dialogului public ca normă.

Nu îmi place să particip la concursuri de înjurături, iar asta face, uneori, ca vreun zelos din partid să mă arate cu degetul. Dar, fiindcă a revenit vremea plăcuțelor suedeze, vreau să explic, într-un text mai lung, ce-i drept, de ce am ajuns aici, la referendumul intern de mâine. Cei care nu suportă un text lung pot citi doar titlurile; sunt suficiente pentru ei.

1. 𝑨𝒎 𝒄𝒆𝒅𝒂𝒕 𝒑𝒓𝒆𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕

PSD a acceptat o poziție inferioară într-un moment în care avea legitimitate electorală și capacitate reală de negociere, iar această decizie a produs un dezechilibru structural care s-a văzut în fiecare etapă a guvernării. Nu a fost un compromis tactic limitat, ci o cedare de poziție care a redus influența PSD asupra deciziei executive și asupra direcției politice a coaliției.

⚠️Am acceptat un premier din afara partidului, deși aritmetica parlamentară permitea altă soluție.

⚠️Am cedat ministere de forță, exact acele zone care definesc controlul politic și capacitatea de a implementa politici publice coerente.

⚠️Am tolerat o distribuție a puterii în care instituțiile-cheie au fost aliniate într-o singură direcție politică, în timp ce PSD a rămas într-o poziție reactivă.

Această configurație nu a fost neutră. A însemnat pierderea controlului asupra ritmului deciziei, asupra priorităților și asupra modului în care politicile sunt comunicate și asumate public. În absența acestor pârghii, prezența la guvernare devine formală, iar capacitatea de a livra rezultate devine limitată.

Rezultatul a fost previzibil: PSD a rămas fără pârghii reale de influență, dar cu întreaga expunere publică a guvernării.

Aceasta nu este o eroare minoră de negociere; este o eroare strategică care a afectat direct poziția partidului și relația sa cu propriul electorat.

𝐀 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐨 𝐧𝐚𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐦 𝐜𝐚̆ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚̆ 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐭𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚̆ 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐚̆ 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚̆.

2. 𝑨𝒎 𝒄𝒓𝒆𝒛𝒖𝒕 𝒊̂𝒏 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆, 𝒂𝒎 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒂𝒋

PSD a intrat în această formulă cu o agendă socială coerentă și asumată, construită pe nevoi reale și pe angajamente clare față de categoriile vulnerabile, cu obiective concrete legate de protecția veniturilor, reducerea inegalităților și consolidarea coeziunii sociale, dar această agendă nu a fost tratată ca prioritate comună, ci ca obstacol care trebuia neutralizat, negociat până la diluare sau împins în plan secund.

Fiecare inițiativă majoră a trecut prin filtre politice ostile, fiecare măsură a fost fragmentată, amânată sau golită de conținut, iar ritmul reformelor sociale a fost subordonat unei logici de control politic, nu unei logici de guvernare responsabilă. Nu a existat o negociere reală între parteneri, ci o rezistență constantă la orice propunere care venea din zona socială.

Rezultatele sunt vizibile și nu pot fi negate. Proiecte întârziate fără justificare solidă, măsuri adoptate în forme slăbite, fără impact real, inițiative blocate în interiorul coaliției, fără explicații publice coerente. Această dinamică nu reflectă diferențe ideologice gestionate democratic. Reflectă refuzul sistematic al colaborării, în loc de dialog, au existat decizii unilaterale, impuse fără consultare reală, comunicate ca fapt împlinit și susținute ulterior prin presiune politică.

𝐈̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐒𝐃 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐚 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 𝐜𝐨-𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞. 𝐀 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 𝐨 𝐥𝐮𝐩𝐭𝐚̆ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐚̆, 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐜𝐚 𝐚𝐥𝐢𝐚𝐭̦𝐢, 𝐜𝐢 𝐜𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚𝐭̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐳𝐞 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐳𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚̆ 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐥𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐚.

3. 𝑨𝒎 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊, 𝒅𝒂𝒓 𝒂𝒎 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒄𝒂 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒊

PSD a intrat în coaliție cu asumarea unui parteneriat politic, dar a fost tratat constant ca o țintă legitimă de atac, ca un adversar intern care trebuie delegitimat, nu ca un actor cu drepturi egale în procesul decizional. Această ruptură nu ține de episoade izolate, ține de un tipar repetat, vizibil și susținut. Discursul public a coborât sub orice standard acceptabil într-o democrație funcțională. Etichetele agresive au înlocuit argumentele. Atacurile constante au înlocuit dialogul. Campaniile de demonizare, care ar fi trebuit să rămână în trecut, au fost reactivate și folosite ca instrument de presiune politică.

Nu a fost doar retorică dură, a fost o strategie de delegitimare. PSD a fost prezentat sistematic ca problemă, chiar în interiorul unei formule de guvernare în care își asuma responsabilități majore. Această dublă măsură a erodat încrederea și a blocat orice formă reală de colaborare.

Exemplele sunt clare și nu pot fi ignorate: declarații publice în care partenerii de guvernare au folosit termeni degradanți, au alimentat conflicte și au refuzat orice formă de respect instituțional. Când discursul politic alunecă la astfel de derapaje, când eticheta înlocuiește argumentul, relația nu mai este una de parteneriat.

𝐈̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢, 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐯𝐨𝐫𝐛𝐢𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐜𝐨𝐚𝐥𝐢𝐭̦𝐢𝐞, 𝐯𝐨𝐫𝐛𝐢𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐫𝐮𝐩𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐟𝐨𝐧𝐝, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐚̆, 𝐢𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐏𝐒𝐃 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥, 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨𝐚𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭.

4. 𝑵𝒐𝒊 𝒂𝒎 𝒑𝒍𝒂̆𝒕𝒊𝒕 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍, 𝒂𝒍𝒕̦𝒊𝒊 𝒂𝒖 𝒍𝒖𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒛𝒊𝒂

PSD a fost pus în situația de a suporta costurile politice ale guvernării fără a avea control deplin asupra deciziilor care au generat aceste costuri, iar această ruptură între responsabilitate și putere a distorsionat percepția publică și a afectat direct credibilitatea partidului.

Faptele sunt simple și verificabile: trei premieri liberali, Florin Cîțu, Ludovic Orban și Nicolae Ciucă au gestionat perioadele decisive, au stabilit direcțiile majore și au controlat instrumentele executive esențiale. În același timp, politicile economice structurale, de la gestionarea deficitului până la marile decizii bugetare, nu au fost controlate de PSD în mod real și constant. Cu toate acestea, în spațiul public, responsabilitatea a fost redistribuită artificial. PSD a fost prezentat ca principal vinovat pentru dezechilibrele acumulate, pentru tensiunile economice și pentru dificultățile sociale, deși nu a avut controlul integral asupra mecanismelor care au produs aceste efecte.

Această situație nu este o simplă nedreptate de imagine. Este rezultatul unei strategii politice prin care decizia a fost concentrată, iar costul a fost externalizat. PSD a fost chemat să susțină, dar și să deconteze, a fost invitat la guvernare, dar ținut departe de controlul real.

𝐔𝐧 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐩𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐠, 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜, 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐠𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐚̆ 𝐚𝐥 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐞: 𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞, 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞. 𝐈̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚̆, 𝐏𝐒𝐃 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐮𝐬 𝐬𝐚̆ 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐥𝐞-𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐭.

5. 𝑨𝒎 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒕 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒈𝒖𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂, 𝒂𝒎 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒅𝒖𝒕 𝒄𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂

PSD a rămas într-o zonă intermediară care nu oferă nici autoritate, nici identitate, o poziție în care nu a condus cu adevărat și nu a făcut opoziție reală, iar această alegere a produs un efect cumulativ de confuzie și erodare pe toate planurile.

Nu a fost o ambiguitate de moment, a fost o linie politică prelungită, în care PSD a participat la guvernare fără să controleze decizia și a evitat opoziția fără să ofere o alternativă clară. În această formulă, partidul a pierdut capacitatea de a transmite un mesaj coerent și de a fixa așteptări clare în rândul propriului electorat.

Efectele sunt vizibile și măsurabile: confuzie în rândul votanților, care nu mai pot distinge între cine decide și cine critică. Erodare internă, pentru că organizațiile locale nu pot apăra o poziție neclară, pierdere de credibilitate, pentru că publicul sancționează lipsa de fermitate și inconsistența. Ambiguitatea nu protejează, ambiguitatea consumă, ea diluează identitatea politică, slăbește capacitatea de mobilizare și transformă un partid major într-un actor indecis, incapabil să-și definească rolul.

Un partid de dimensiunea PSD nu poate funcționa în această logică. 𝐏𝐒𝐃 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐨 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚̆, 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐨𝐥 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐨 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨𝐜. 𝐈̂𝐧 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐨 𝐬𝐮𝐫𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞, 𝐧𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞.

6. 𝑻𝒆𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒖𝒍 𝒔𝒑𝒖𝒏𝒆 𝑺𝑻𝑶𝑷

Semnalele din organizații nu mai lasă loc de interpretări: presiunea pentru o decizie clară crește, nemulțumirea față de compromisuri repetate s-a acumulat, iar cererea pentru o direcție fermă nu mai poate fi amânată fără costuri politice majore.

Nu este o reacție emoțională de moment. Este rezultatul direct al unei experiențe politice trăite zi de zi în teritoriu, acolo unde aleșii locali și membrii partidului sunt cei care explică, apără și decontează deciziile luate la centru. Ei văd efectele concrete ale ambiguității și ale compromisurilor care nu produc rezultate, ei simt pierderea de încredere și dificultatea de a susține o linie politică neclară.

Presiunea nu vine din calcule interne abstracte, vine din contactul direct cu electoratul, din întrebări fără răspuns clar, din situații în care reprezentanții PSD trebuie să justifice decizii pe care nu le-au controlat și rezultate pe care nu le pot revendica.

În teritoriu nu există răbdare pentru formule complicate și echilibre fragile, există așteptarea legitimă ca partidul să știe ce vrea și să acționeze în consecință, există nevoia de coerență, de fermitate și de asumare.

𝐌𝐞𝐬𝐚𝐣𝐮𝐥 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐮 𝐬̦𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭. 𝐒-𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐚̆𝐬̦𝐢𝐭 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚̆ 𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐜𝐢 𝐜𝐚 𝐬𝐥𝐚̆𝐛𝐢𝐜𝐢𝐮𝐧𝐞. 𝐈𝐚𝐫 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭̦𝐢𝐞, 𝐝𝐚𝐜𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐚̆ 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝, 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐚̆ 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞.

7. 𝑰𝒍𝒖𝒛𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂̆𝒓𝒊𝒊

PSD a mizat pe ideea de stabilitate ca principiu de guvernare, a intrat într-o construcție dificilă cu premisa că rațiunea politică va regla diferențele, că compromisurile vor fi echilibrate și că fiecare partener va avea interesul să producă rezultate concrete pentru societate, nu doar avantaje tactice pe termen scurt. Această premisă nu s-a confirmat. În locul unei logici de cooperare, s-a instalat o logică de exploatare a concesiilor. Fiecare pas înapoi făcut de PSD a fost interpretat ca disponibilitate pentru noi cedări, fiecare gest de responsabilitate a fost folosit pentru consolidarea poziției celorlalți. Nu a existat reciprocitate, a existat acumulare unilaterală de putere.

PSD a fost folosit ca factor de stabilitate și ca sursă de legitimitate într-un context dificil, dar fără a primi acces proporțional la decizie și fără a beneficia de recunoaștere politică pentru contribuția sa. A fost prezent când a fost nevoie de susținere, dar marginalizat când s-a împărțit influența.

Beneficiile politice au mers în altă direcție. Capitalul de imagine, controlul agendei publice și inițiativa politică au fost concentrate în afara PSD, în timp ce partidul a rămas cu rolul de a gestiona costurile și de a absorbi tensiunile sociale generate de decizii pe care nu le-a controlat pe deplin.

𝐀𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨 𝐢𝐥𝐮𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬, 𝐢𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐢 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚̆ 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜, 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜.

8. 𝑭𝒊𝒍𝒐𝒔𝒐𝒇𝒊𝒂 𝒖𝒏𝒆𝒊 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒛𝒊𝒊

PSD are nevoie de o revenire la reguli simple și ferme, reguli care țin de funcționarea oricărui partid mare care vrea să conteze, nu să supraviețuiască în formule improvizate. Când ai legitimitate electorală, nu cedezi controlul asupra deciziei. Când intri într-o coaliție, nu accepți subordonarea ca strategie. Când o construcție politică începe să te erodeze, nu rămâi din inerție.

Aceste principii nu țin de orgoliu, țin de eficiență politică și de respect față de propriul electorat, iar un partid care renunță la ele pierde capacitatea de a livra, pierde coerența internă și ajunge să funcționeze defensiv, fără direcție clară.

Compromisul are un rol precis în politică. Este un instrument pentru a ajunge la rezultate, nu un mod de existență permanent, dar când compromisul devine regulă, când fiecare decizie este rezultatul unei cedări, partidul nu mai negociază, ci se adaptează continuu la voința altora.

În acel punct, identitatea politică se diluează, diferențele ideologice dispar în practică: mesajul devine incoerent, electoratul nu mai vede un actor politic distinct, ci o prezență fără contur. 𝐎 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐜𝐮 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐮𝐫𝐭. 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐏𝐒𝐃, 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐥𝐞𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐚̆: 𝐧𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐢̂𝐭̦𝐢 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞.

9. 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒖𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝑨𝑪𝑼𝑴!

PSD nu mai are luxul amânării. Fiecare zi în această formulă adâncește costurile și reduce spațiul de manevră, iar deciziile întârziate nu conservă stabilitatea, o erodează.

Efectele sunt directe: pierzi încredere, pentru că publicul vede ezitarea, pierzi coerență, pentru că mesajul se schimbă de la o zi la alta, pierzi viitor, pentru că alții ocupă spațiul politic. Timpul nu mai lucrează în favoarea PSD, orice nouă rundă de negocieri fără rezultat clar confirmă percepția de slăbiciune și consolidează avantajul celorlalți.

Opțiunile sunt simple și nu pot fi ambalate în alt mod:

▶️PSD își asumă conducerea, cu pârghii reale, cu control asupra executivului și cu o agendă impusă, nu negociată la infinit

sau

▶️PSD iese și reconstruiește din opoziție, cu mesaj clar, cu identitate fermă și cu capacitate de a sancționa derapajele.

𝐍𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆, 𝐧𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐢𝐞𝐬̦𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥; 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐚̆ 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐬 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞. 𝐎𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐚̆ 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫𝐚𝐬̦𝐢 𝐠𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐥𝐢, 𝐜𝐮 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮 𝐬̦𝐚𝐧𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞.

10. 𝑶𝒑𝒐𝒛𝒊𝒕̦𝒊𝒂 𝒄𝒂 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂̆ 𝒔̦𝒊 𝒔̦𝒂𝒏𝒔𝒂̆

Opoziția nu este un eșec, este o etapă necesară pentru un partid care vrea să se reașeze după un moment dificil, cum a fost cel de la prezidențialele din 2024. PSD nu are de ce să se teamă de opoziție. Are de ce să se teamă de stagnare și de pierderea identității.

Ieșirea din această formulă oferă un avantaj clar. Permite reconstrucția fără constrângeri, permite clarificarea direcției fără presiunea compromisurilor zilnice. Permite revenirea la un mesaj coerent, care nu mai este diluat de negocieri permanente. În opoziție, PSD poate face lucruri esențiale pe care acum nu le poate face pe deplin:

• își poate redefini prioritățile în mod coerent,

• își poate reconstrui relația cu electoratul,

• își poate consolida organizațiile locale

• își poate selecta liderii pe criterii de performanță și credibilitate.

Opoziția oferă spațiul pentru reformă internă reală. Fără presiunea guvernării, partidul poate corecta erori, poate aduce oameni noi, poate ajusta direcția ideologică și poate construi o ofertă politică solidă. În același timp, opoziția nu înseamnă retragere, înseamnă doar acțiune diferită: controlezi puterea prin critică argumentată, sancționezi derapajele, propui alternative concrete. Un partid puternic nu dispare în opoziție, se întărește, își clarifică identitatea și revine mai coerent și mai pregătit.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐏𝐒𝐃, 𝐨𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐞, 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐠𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚̆. 𝐂𝐮 𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮 𝐨 𝐛𝐚𝐳𝐚̆ 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐢̂𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐚̆.

11. 𝑭𝒂𝒍𝒔𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆 𝒂 „𝒄𝒓𝒊𝒛𝒆𝒊”

Se repetă obsesiv ideea că ieșirea PSD ar declanșa o altă criză. Este o narațiune convenabilă pentru cei care confundă stabilitatea cu menținerea unei formule dezechilibrate; crizele nu apar dintr-o decizie politică clară, crizele apar cel mai adesea când problemele sunt amânate și mascate.

Realitatea crizelor este deja în fața noastră, dezechilibrele economice există, tensiunile sociale există, lipsa de coerență în decizie există. Toate acestea s-au acumulat în interiorul acestei așa-zise stabilități, nu au fost rezolvate, nu au fost atenuate, au fost împinse înainte.

A susține că această formulă previne criza înseamnă a ignora faptele. Înseamnă a confunda liniștea de suprafață cu funcționarea reală a statului. Fără coerență în politici, fără dialog real și fără solidaritate socială, stabilitatea devine o etichetă goală.

Mai mult, devine toxică. O stabilitate fără direcție blochează reformele, o stabilitate fără echilibru social adâncește inegalitățile, o stabilitate fără responsabilitate distribuie costurile către cei mai vulnerabili și protejează decizia concentrată.

𝐏𝐒𝐃 𝐧𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐳𝐚̆ 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚̆. 𝐏𝐒𝐃 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐳𝐚̆ 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐧𝐚̆𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚̆, 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚̆ 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚, 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐠𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐨 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐞𝐬̦𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚̆ 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆, 𝐚𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚̆ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐢 𝐜𝐮 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭̦, 𝐢̂𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐚𝐳𝐚̆.

12. 𝑶 𝒍𝒊𝒏𝒊𝒆 𝒓𝒐𝒔̦𝒊𝒆

Există un punct dincolo de care niciun aranjament politic nu mai funcționează, iar acel punct este definit de trei condiții simple și non-negociabile: respectul între parteneri, existența unui dialog real și un echilibru autentic al puterii. Când aceste condiții lipsesc, coaliția nu mai este o construcție politică funcțională, ci o formă fără fond, menținută doar din inerție.

Respectul nu este un detaliu de comunicare, este baza oricărei colaborări. Fără el, fiecare decizie devine conflict, fiecare negociere devine presiune, fiecare diferență devine pretext de atac. Dialogul nu este opțional, este mecanismul prin care se construiesc soluțiile. Fără dialog, decizia devine unilaterală, iar parteneriatul dispare în fapt. Echilibrul nu este simbolic, el definește cine influențează direcția și cine doar o urmează.

PSD a bifat toate aceste condiții din partea sa, a arătat răbdare într-un context dificil, a arătat deschidere în negocieri, a arătat responsabilitate atunci când stabilitatea era necesară. Nu a fugit de decizie și nu a evitat costurile politice. Răspunsul primit nu a fost unul de reciprocitate, a fost blocaj constant pe proiecte esențiale. A fost refuz de dialog real și, în prea multe momente, dispreț exprimat public, fără rețineri și fără corecție. În aceste condiții, continuarea nu mai poate fi justificată prin apel la stabilitate sau responsabilitate. Aceste argumente își pierd sensul când baza relației este compromisă.

De aici înainte, decizia trebuie să fie clară și fermă. Nu mai există spațiu pentru ajustări minore sau pentru formule de compromis care amână inevitabilul, nu mai există spațiu pentru ambiguitate. 𝐏𝐒𝐃 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐥𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐚̆ 𝐢𝐚𝐬𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭̦𝐢𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐢̂𝐢 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐚̆ 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆, 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭. 𝐎𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐢, 𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐥𝐞𝐜𝐢!

PSD nu s-a ascuns în momentele grele.

✅A stat în prima linie când a fost nevoie de stabilitate, a dus povara deciziilor dificile și a ales responsabilitatea chiar și atunci când a fost întâmpinat cu huiduieli, cu injurii și cu reluarea unui climat public pe care mulți îl credeau depășit, un climat al urii și al stigmatizării în care dialogul este înlocuit de strigăt și argumentul de insultă.

✅Am respectat partenerii, am acceptat compromisuri, am lăsat de la noi pentru ca lucrurile să meargă înainte, pentru ca România să nu intre în blocaj, pentru ca oamenii să nu plătească prețul conflictelor politice.

✅Am făcut pași înapoi când alții nu au făcut niciunul, am ales echilibrul când alții au ales confruntarea.

Dar există un punct în care răbdarea nu mai este o virtute, există un punct în care concesia devine slăbiciune dacă nu este însoțită de respect. Există un punct în care trebuie să spui clar că este suficient. Iar acel punct a fost atins.

Cei care ne votează, cei care ne susțin, cei care duc acest partid în fiecare comunitate nu cer privilegii: CER RESPECT. Respect pentru munca lor, respect pentru votul lor, respect pentru rolul pe care PSD îl are în această țară.

Nu cerem mai mult decât oferim, nu cerem mai mult decât este normal într-o democrație, dar nu mai acceptăm să fim tratați ca o anexă, ca un adversar intern, ca o țintă convenabilă pentru atacuri politice.

Am arătat că știm să construim, am arătat că știm să ținem echilibrul, am arătat că știm să fim responsabili, dar a venit momentul să arătăm că știm și să spunem STOP. Nu din orgoliu, din respect, pentru noi și pentru cei care încă mai cred în noi.

𝐎𝐫𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐦 𝐜𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐦 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐭 𝐝𝐫𝐮𝐦, 𝐮𝐧𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐚̂𝐬̦𝐭𝐢𝐠𝐚̆𝐦 𝐯𝐨𝐜𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚. 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐧𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜”, este mesajul lui Dîncu.