Relația dintre PSD și PNL pare tot mai fragilă, înaintea unei săptămâni care ar putea marca retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan din partea social-democraților. Duminică seară, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur față de afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan, care a folosit termeni duri precum „șobolani” pentru a descrie persoanele care ar profita de pe urma companiilor de stat.

Liderul social-democrat a solicitat explicații oficiale și a acuzat actuala conducere a Guvernului de lipsă de acțiune concretă, susținând că, în spatele retoricii agresive, nu se află demersuri legale pentru protejarea bugetului public.

În cadrul intervenției sale, Sorin Grindeanu a făcut un apel ferm la reducerea nivelului emoțional al discursului politic din spațiul public. Acesta a explicat că dorința sa este de a evita escaladarea tensiunilor, amintind de contextul politic de acum doi ani, când confruntările dintre PSD și PNL au dus la o situație de blocaj în care ambele formațiuni au eșuat în a avea un candidat propriu în turul al doilea al alegerilor.

Liderul PSD a precizat că le-a cerut colegilor săi de partid să dea dovadă de reținere și să nu răspundă provocărilor de pe rețelele sociale, considerând că prioritatea actuală trebuie să fie identificarea unor soluții reale pentru țară, nu schimbul de epitete și adjective.

„Dorința mea este să coborâm nivelul emoțional politic în aceste zile. N-am să intru… am evitat să cobor nivelul, am mai trăit ceva de acest tip în urmă cu doi ani, când PSD și PNL au dus tensiunile politice foarte sus, s-au aruncat adjective, epitete și au ajuns ambele să nu aibă candidat în turul doi. E treaba lor dacă încearcă și văd zilnic ceea ce se întâmplă și pe social media. I-am rugat pe colegii mei să se abțină. Eu cred că noi trebuie să găsim soluții în acest moment”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Referindu-se direct la metafora „șobolanilor” folosită de premierul Bolojan, Grindeanu a pus sub semnul întrebării autenticitatea acestor descoperiri. El a subliniat că, în cazul în care premierul a identificat cu adevărat nereguli sau „scurgeri” la bugetul de stat, acesta ar fi trebuit să înainteze plângeri oficiale către instituțiile abilitate, precum DNA, sau să informeze transparent opinia publică despre persoanele implicate.

Mai mult, președintele PSD a acuzat Guvernul de incoerență, afirmând că este suspect să critici starea unor companii în timp ce te pregătești să vinzi activele profitabile ale statului, comparând situația cu vânzarea întregii cămări sub pretextul existenței unor dăunători. În opinia lui Sorin Grindeanu, întreaga situație nu este decât o construcție de PR, menită să creeze imagine fără a oferi substanță.

„Dacă ai găsit „șobolani”, câte plângeri ai făcut? La DNA, la instituțiile statului? Dacă ai găsit scurgeri la bugetul de stat, de ce n-ai ieșit să le spui public? Cine fură? Dacă tot așa se întâmplă lucrurile, de ce te-ai gândit ca pe ultimele sute de metri să vinzi companiile profitabile? Tu, practic, vinzi toată cămara aia în care zici că ai găsit șobolani, dai cămara cu totul… E pură imagine ce s-a întâmplat, o construcție, de ce n-a mers, de ce n-a mers să zică că a găsit șobolanul X, Y, Z. E doar PR, unii pot să mai creadă astfel de abordări”, a adăugat Sorin Grindeanu.

În urmă cu câteva zile, premierul Ilie Bolojan afirma că România este precum o cămară și „niște șobolani și șoareci ne mănâncă rezervele din cămară. Eu am aprins lumina în cămară și evident că am deranjat foarte tare. De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora.”

Un alt punct sensibil abordat de liderul PSD vizează posibilitatea unui interimat de 45 de zile la nivelul executivului. Sorin Grindeanu a avertizat că un astfel de scenariu este puțin credibil și profund dăunător pentru stabilitatea României, deoarece nu ar face decât să prelungească o criză politică inutilă.

El a susținut că este în interesul tuturor ca incertitudinea să fie eliminată rapid prin numirea unor miniștri cu puteri depline, nu interimari, subliniind că depășirea acestui termen ar putea împinge țara către un conflict constituțional.

„Dacă conduce cu interimat de 45 de zile, atunci cine ține criza politică? Nu am luat acest scenariu în considerare, pentru că după 45 de zile, dacă se ajunge, sper să nu avem miniștri sau guvern interimar, după nici măcar 45 de zile am intra într-un conflict constituțional. Asta trebuie evitat, indiferent de poziția PSD, lucrurile trebuie să fie tranșate rapid. E în folosul tuturor să existe miniștri, nu miniștri interimari. Mi se pare un scenariu care prelungește criza politică și este puțin credibil”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În finalul declarațiilor sale, Sorin Grindeanu a reiterat disponibilitatea social-democraților de a prelua responsabilitatea guvernării. Acesta a afirmat clar că PSD nu are nicio reținere în a desemna un premier, o decizie care va fi oficializată ulterior în cadrul partidului.

Argumentul său principal s-a bazat pe ponderea parlamentară a PSD, care, în viziunea sa, este echivalentă cu cea a PNL și USR la un loc.

Grindeanu a concluzionat că formarea unei coaliții autentic pro-europene este imposibilă fără participarea PSD, deși a recunoscut că, din punct de vedere matematic, ar putea exista și alte majorități, însă acestea ar include formațiuni precum AUR.

„Nu avem niciun fel de problemă să dăm premier. Va hotărî PSD ulterior dar nu avem nicio problemă să preluăm guvernarea. PSD are în Parlament cam cât are PNL și cu USR la un loc. Ca să faci o coaliție pro-europeană nu poți să excluzi PSD, nu se poate. Poți să ai o altă majoritate, evident, în configurația actuală, și fără PSD, având majorități cu AUR”, a încheiat Sorin Grindeanu.