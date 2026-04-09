Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a transmis un mesaj critic la adresa actualei guvernări, într-o postare publicată joi pe rețelele sociale, în care a vizat atât situația economică, cât și modul de funcționare al instituțiilor publice.

Acesta susține că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, invocând creșterea prețurilor la carburanți, nivelul ridicat al inflației și diminuarea puterii de cumpărare. În opinia sa, aceste evoluții afectează direct nivelul de trai al populației și generează nemulțumiri sociale tot mai vizibile.

În discursul său, Marcel Ciolacu a făcut o comparație politică ipotetică, afirmând că reacția publică și instituțională ar fi fost mult mai dură dacă astfel de probleme ar fi apărut sub o guvernare PSD.

„Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, inflaţie ajunsă iar la două cifre, bugetele Educaţiei şi Sănătăţii tăiate drastic, putere de cumpărare la minim istoric şi economia în recesiune, era scos cu furci şi topoare din Guvern!”, afirmă Marcel Ciolacu.

O parte importantă a mesajului a vizat și actuala conducere a Executivului, reprezentată de Ilie Bolojan. Liderul PSD a pus sub semnul întrebării competența percepută a premierului, susținând că politicile economice actuale ar putea agrava dificultățile financiare și sociale.

Pe lângă componenta economică, mesajul lui Ciolacu a inclus și acuzații privind zona media și funcționarea instituțiilor statului. Acesta a sugerat existența unor posibile legături între mediul politic și anumite instituții de presă, precum și situații controversate legate de influența asupra unor posturi TV și a modului în care acestea își desfășoară activitatea editorială.

”Bolojan este, însă, cel mai competent. Nu doar că duce economia în prăpastie cu viteză maximă, dar în guvernarea sa democrația se întărește pe zi ce trece”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, liderul social-democrat a afirmat că unele instituții media ar fi fost afectate de decizii administrative, ridicând semne de întrebare cu privire la independența presei în context politic.

În final, mesajul transmis de Marcel Ciolacu are un caracter politic explicit, acesta sugerând necesitatea unei schimbări de direcție la nivel guvernamental, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari exprimate de cetățeni cu privire la nivelul de trai.