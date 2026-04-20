Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la B1TV, că este de părere că nu este normal ca membri ai Guvernului să îl critice pe premier prin postări publice, subliniind că astfel de situații nu se întâlnesc în alte guverne. El a adăugat că, dacă aceștia nu au demnitatea de a demisiona, atunci ar trebui să fie eliberați din funcții. Afirmația a fost făcută în contextul în care a fost întrebat dacă îi va demite pe secretarii de stat, directorii de agenții sau prefecții susținuți de PSD, în cazul în care partidul va ieși de la guvernare.

Ilie Bolojan a precizat că, în mod rațional, persoanele numite de partidul care părăsește guvernarea ar trebui înlocuite. El a explicat că acei membri care nu înțeleg responsabilitatea și decența pe care le implică o funcție guvernamentală nu pot fi considerați de încredere, iar în astfel de cazuri decizia logică este schimbarea lor. Totuși, a subliniat că nu toți cei propuși de un partid trebuie automat înlocuiți, deoarece există și oameni competenți, inclusiv din partea PSD, care își fac treaba, în timp ce alții se bazează doar pe susținere politică și, dacă nu respectă linia guvernului, nu au motive să rămână în funcție.

Întrebat dacă va rămâne în interimat timp de 45 de zile, Bolojan a răspuns că va acționa în conformitate cu prevederile constituționale.

"În perioada următoare vom proceda conform prevederilor constituţionale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament printr-o moţiune de cenzură, el va funcţiona în termenele care sunt prevăzute de Constituţie. Aceasta este un act de responsabilitate pentru ţara noastră, nu agăţare de funcţie, pentru că v-am spus, dacă ar fi nişte soluţii la această criză, dacă am vedea nişte propuneri, nu doar declaraţii generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care nu au niciun fundament financiar în spate, pentru că astea le ştie toată lumea, nu ne mai putem permite să facem acest lucru. De asemenea, am mai spus, un alt motiv pentru care sunt tensiunile pe care le vedem, ţine de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiţi-vă că indiferent câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi nişte găuri, dacă nu elimini nişte pierderi cronice, n-ai făcut nimic", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, că PNL ar ajunge un „partid anexă” în situația în care ar accepta ca altcineva să îi stabilească premierul. El a ridicat și problema duratei până când PSD ar putea genera o nouă criză politică, similară celor recente. Totodată, Bolojan a reafirmat că, dacă social-democrații vor declanșa o astfel de criză, PNL nu va mai colabora cu acest partid.

”Eu am încredere în colegii mei şi Partidul Naţional Liberal are o rezoluţie care prevede cât se poate de clar, că dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea (…) Gândiţi-vă că, în condiţiile în care un alt partid stabileşte premierul unui partid, cum este PNL-ul, sau schimbă acel premier, înseamnă că partidul căruia i-a schimbat premierul devine practic un partid anexă. Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile aşa cum trebuie mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni şi să genereze o criză”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la B1TV, după ce a fost întrebat dacă ar putea exista nume în PNL care să trădeze şi să accepta să-l înlocuiască în funcţia de premier.

Întrebat dacă există posibilitatea ca parlamentarii PNL să nu voteze un nou guvern în cazul în care președintele Nicușor Dan i-ar nominaliza pe Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare pentru funcția de premier, Ilie Bolojan a respins această ipoteză, afirmând că un asemenea scenariu nu va avea loc.

Referitor la poziția UDMR în actuala criză politică, Bolojan a arătat că formațiunea a adoptat, de-a lungul timpului, o atitudine echilibrată, evitând implicarea directă în conflicte și menținând dialogul cu toate partidele. El a subliniat că, din experiența sa recentă, UDMR a acționat ca un factor de stabilitate și consideră că va continua în aceeași direcție, menționând că nu există indicii privind o eventuală retragere de la guvernare.

Premierul a declarat că nu i s-a oferit nicio funcţie pentru a renunţa la cea de premier.

”Nu mi s-a oferit nicio funcţie şi nu acţionez pentru a obţine o altă funcţie. Vă rog să vă gândiţi că, în vara anului trecut, când eram într-o situaţie foarte dificilă, aş fi putut să stau comod la preşedinţia Senatului, să mă gândesc la alte lucruri, dar constatând că n-a fost înghesuială pentru a-ţi asuma acest lucru, mi-am asumat această răspundere. N-am niciun fel de problemă să achit o notă de plată, dar fac ceea ce trebuie pentru România şi nu pentru Partidul Social Democrat, ca să ne înţelegem foarte bine. Şi în toată această perioadă am acţionat ca un premier al ţării noastre, respectând toate partidele din coaliţie, înţelegând conflictele vechi care au fost între ele şi, dacă e să discutăm de responsabilităţi, sunt două partide care au o mare responsabilitate pentru situaţia care a ajuns România. Unul este PSD şi celălalt este PNL”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat ce ar face în cazul unei eventuale demiteri, Ilie Bolojan a declarat că nu ia în calcul un astfel de scenariu, precizând că în această perioadă s-a concentrat exclusiv pe actul de guvernare.

El a explicat că încearcă să ia decizii care să producă efecte pozitive pentru România și care să nu mai poată fi reversate, cu scopul de a crea condiții pentru creștere economică și prosperitate începând cu a doua jumătate a anului.

Totodată, premierul a afirmat că, în cazul în care Guvernul ar fi schimbat, ar fi dificil de presupus că încrederea între partide s-ar putea reface rapid, mai ales dacă schimbarea ar avea loc fără o soluție clară. În opinia sa, o astfel de situație ar face improbabilă revenirea la relațiile politice anterioare „de pe o zi pe alta”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, la B1TV, că în situația în care PSD nu va mai asigura majoritatea guvernamentală, va fi necesar să poarte discuții cu grupurile parlamentare pentru a obține sprijin în adoptarea unor proiecte de lege importante.

El a subliniat că de aceste proiecte depinde accesarea unor fonduri europene în valoare de aproximativ 3–4 miliarde de euro.

„Când ai jaloane trebuie să te asiguri că ele trec în forma agreată cu Comisia Europeană, pentru că doar atunci e considerat jalonul valid. Este foarte posibil ca în perioada următoar, dacă nu mai există stabilitate parlamentară, să trebuiască să te duci să faci discuții cu grupurile parlamentare. Sunt sume importante de bani, un jalon are o valoare de aprox. 700 de milioane de euro și avem 13-14 astfel de jaloane dintre care jumătate cred că țin și de legislația care trebuie trecută prin Parlament”, a spus el. „Deci sunt 3-4 miliarde de euro care depind de voturile parlamentare si trebuie un dialog cu forțele politice pentru a te asigura că aceste proiecte sunt trecute până în vara acestui an”, a adăugat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a avut o reacție fermă la criticile venite din partea PSD și la declarațiile lui Sorin Grindeanu, care a susținut că „80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită”.

Șeful Guvernului a admis că există o percepție negativă în societate, însă a subliniat că problema nu este la nivelul cetățenilor, ci în modul în care au fost gestionate guvernele în ultimii ani.

Referindu-se la nemulțumirea ridicată din rândul populației, Bolojan a precizat că românii „au dreptate”, dar a arătat că motivele acestei percepții sunt altele decât cele invocate în dezbaterea politică.

„Este o perspectivă, pe bună dreptate, a românilor, care nu este favorabilă percepției că lucrurile se mișcă într-o direcție bună.”

Premierul a pus această stare pe seama promisiunilor neonorate din politică:

„De-a lungul timpului, noi am făcut promisiuni în lumea politică pe care nu le-am onorat, am anunțat lucruri care nu s-au îndeplinit și, mai grav, am creat așteptări care nu pot fi onorate.” „Dacă îi spunem unui cetățean: «Dacă mă votezi pe mine, nu va trebui să faci niciun efort, pentru că eu știu ce este de făcut», înseamnă că îi creăm o așteptare pe care nu o putem onora.” „Este mult mai corect să le spunem că viața fiecărui cetățean și prosperitatea depind, în principal, de el.” „Nu românii sunt problema, ci guvernările noastre au fost problema acestei țări. Românii sunt soluția.” „Când nu vom mai permite ca banii publici să fie devalizați, când vom lua decizii corecte și vom susține oameni competenți, atunci vom crește încrederea românilor.”

În contextul tensiunilor politice și al unui protest anunțat în sprijinul său, Ilie Bolojan a afirmat că a primit numeroase mesaje de susținere, cărora le-a mulțumit.

Totodată, premierul a precizat că dezbaterea nu este despre persoana sa, ci despre modul de guvernare, responsabilitate, normalitate și gestionarea corectă a banului public.

El a criticat indirect atitudini din spațiul public, vorbind despre lipsa de asumare, lipsa de curaj și răspândirea de informații false.

În ceea ce privește acuzațiile potrivit cărora ar conduce autoritar, Bolojan a respins ferm această etichetă, afirmând că „ideea de dictator nu stă în picioare”.

Acesta a explicat că deciziile guvernamentale au fost luate prin consens, subliniind că, în absența dialogului și a înțelegerii, acest lucru nu ar fi fost posibil. În același timp, a arătat că exercitarea unei funcții publice presupune autoritate și seriozitate, dar a făcut distincția clară între autoritate și comportamentul dictatorial.