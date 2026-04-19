Fake news despre monitorizarea traficului în România. Un nou val de dezinformare circulă în mediul online din România, vizând un subiect sensibil: supravegherea traficului rutier.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a intervenit public pentru a demonta un mesaj viral care susține, în mod fals, că autoritățile ar fi introdus o monitorizare completă a drumurilor naționale și a principalelor artere din București.

Potrivit autorităților, mesajul distribuit pe rețele sociale și aplicații de tip WhatsApp pretinde că, începând cu 17 aprilie 2026, toate deplasările rutiere ar fi urmărite integral printr-un sistem național extins. Acest scenariu este însă complet neadevărat.

MAI subliniază că informația este un exemplu clasic de fake news: combină termeni tehnici reali cu denumiri inventate de proiecte pentru a crea aparența de credibilitate. Lipsa unei surse oficiale confirmă caracterul manipulator al mesajului.

”ATENŢIE: Ştire Falsă (FAKE NEWS) în circulaţie! În ultimele ore, pe reţelele de socializare şi pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naţionale şi a arterelor principale din Bucureşti, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS”, au transmis, duminică, oficialii Ministerului de Interne, într-un mesaj postat pe Facebook.

Specialiștii în comunicare publică atrag atenția asupra câtorva semne clare:

surse anonime sau inexistente

ton alarmist, menit să provoace reacții emoționale

amestec de informații reale și distorsionate

distribuire masivă în grupuri private

Autoritățile reamintesc că orice informație despre politici publice sau sisteme de monitorizare este comunicată exclusiv prin canale oficiale ale MAI și ale Poliției Române.

În realitate, România dezvoltă sisteme moderne pentru creșterea siguranței rutiere, nu pentru supraveghere abuzivă. Un exemplu este extinderea sistemului integrat de monitorizare rutieră, anunțată anterior de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Acest sistem presupune:

utilizarea camerelor existente pentru identificarea abaterilor

emiterea de procese verbale digitale

integrarea treptată a camerelor instalate de autoritățile locale

Important: aceste măsuri sunt reglementate legal și implică proceduri stricte de testare și omologare. Fără aceste etape, sancțiunile pot fi invalidate în instanță, ceea ce face imposibilă aplicarea arbitrară a legii.

Fenomenul nu este nou. În ultimii ani, au circulat periodic informații false despre „controlul total al mobilității” sau sisteme de tip „Big Brother”.

Nr. crt. Scopul mesajelor dezinformatoare Scop 1 Generarea de panică Scop 2 Erodarea încrederii în instituții Scop 3 Manipularea opiniei publice

Autoritățile confirmă că tema este recurentă și reapare sub forme diferite, adaptate contextului actual.

Pentru a evita propagarea dezinformării: