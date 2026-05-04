Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a recomandat cetățenilor să se uite la un ghid video despre accidente nucleare, care se găsește pe pagina Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ea a explicat că ar fi bine ca oamenii să urmărească acest ghid împreună cu copiii, ca să știe cu toții ce au de făcut.

Președinta a precizat că, deși nu există un pericol imediat, situația este totuși serioasă, deoarece există un război în apropiere și centralele nucleare pot deveni ținte. Din acest motiv, a spus că este important ca oamenii să fie conștienți de riscuri și să știe cum să se protejeze.

Ea a făcut aceste declarații după o vizită la Cernobîl. În cadrul podcastului „Jurnal Politic”, publicat pe 2 mai, Maia Sandu a povestit că a mers recent în Ucraina, inclusiv la Cernobîl, la invitația președintelui Volodimir Zelenski. A adăugat că a considerat importantă vizita și pentru că mulți moldoveni au avut de suferit în urma accidentului nuclear de acolo.

Ea a explicat că, până în 2019, peste 40 de țări și mai multe organizații internaționale au contribuit financiar la construirea unei structuri mari de protecție peste vechiul sarcofag, care nu mai era sigur. Construcția a durat aproximativ 30 de ani și inclusiv Rusia a contribuit financiar. Totuși, în 2024, Rusia ar fi atacat acest obiectiv și ar fi provocat daune. Dacă aceste probleme nu vor fi rezolvate până în 2030, există riscul să apară din nou emisii radioactive, periculoase inclusiv pentru Republica Moldova.

Președinta a mai spus că aceste riscuri există și că ghidul conține informații simple, dar importante, pe care toată lumea ar trebui să le cunoască. Ea a subliniat că oamenii trebuie să fie pregătiți pentru orice situație și să învețe cum să reacționeze în caz de accident nuclear.

Totodată, a îndemnat cetățenii să intre pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, unde pot găsi mai multe ghiduri utile pentru diferite situații, inclusiv pentru accidente nucleare. A explicat că aceste informații sunt de bază, dar foarte importante și că, în trecut, mulți oameni nu le-au cunoscut, deși le-ar fi putut ajuta să-și protejeze sănătatea sau chiar viața.

În final, Maia Sandu a repetat că nu există un pericol imediat, dar că, având în vedere situația din regiune, este bine ca oamenii să fie informați și pregătiți. Ea a mai spus că, în prezent, nu există încă un ghid despre ce trebuie făcut atunci când este observată o dronă, dar că a cerut autorităților să creeze unul.

„Până în 2019, peste 40 de țări și mai multe organizații internaționale au contribuit financiar ca să construiască un arc deasupra sarcofagului, sarcofagul deja nu mai era în starea bună ca să poată bloca emisiile radioactive. Deci, timp de 30 de ani s-a construit acest arc. Inclusiv și Rusia a participat financiar. Și în 2024, Rusia a atacat acest obiect, a creat anumite daune acolo, care, dacă nu vor fi atenuate în următorii ani, până în 2030, atunci ne vom confrunta din nou cu problema emisiilor radioactive, care sunt periculoase inclusiv pentru Republica Moldova. Acum, riscurile, din păcate, există și cred că e important ca noi cu toții să știm cum procedăm într-un caz de acesta, doamne ferește, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Vreau să-i îndemn pe cetățeni să deschidă pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, acolo, la informații utile, există mai multe ghiduri pentru diferite situații de urgență și există un ghid pentru accidente nucleare și e tare important să vizioneze acest video împreună cu copiii și să știe cum să se protejeze. Sunt lucruri elementare, pe care trebuie să le cunoaștem cu toții, lucruri pe care nu le-am cunoscut nici eu, nici părinții mei și multă altă lume. Pentru mulți, poate această informație ar fi fost vitală ca să-și păstreze sănătatea sau, uneori, chiar viața. Nu există un risc iminent acum, dar, în momentul în care avem un război la hotar și inclusiv stații atomice sunt vizate de atacurile armatei ruse, trebuie să fim conștienți de riscuri și este bine să știm cum să ne protejăm”, a punctat Maia Sandu.

O nouă campanie de dezinformare care circulă în mediul online susține în mod fals că Republica Moldova ar fi pe punctul de a fi implicată într-un conflict militar. Specialiștii în securitate resping aceste afirmații și precizează că nu există nicio dovadă care să indice o escaladare militară. Ei consideră că este vorba despre o tehnică de manipulare asociată frecvent cu Federația Rusă, folosită pentru a crea teamă, neîncredere și confuzie în societate.

Aceste mesaje alarmiste apar în contextul discuțiilor și eforturilor autorităților de la Chișinău privind reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Experții afirmă că astfel de narațiuni încearcă să prezinte Republica Moldova ca pe un stat agresiv, care s-ar pregăti de război, deși nu există dovezi care să susțină un asemenea scenariu.

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Federația Rusă încearcă să transmită ideea că Republica Moldova s-ar pregăti de război, că nu ar dori pacea, că nu ar mai recunoaște formatul „5+2”, că ar deveni agresivă și s-ar înarma. El consideră aceste afirmații neadevărate și afirmă că, potrivit Constituției, armata Republicii Moldova are un rol strict defensiv și nu poate fi folosită împotriva propriilor cetățeni. Șalaru spune că principala sursă de tensiune din regiunea transnistreană rămâne prezența militară rusă. În opinia sa, trupele ruse nu sunt acolo doar pentru a păzi depozitul de armament de la Cobasna, ci și pentru a menține controlul asupra regiunii și pentru a împiedica o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană și de restul Republicii Moldova.

La rândul său, expertul în securitate Andrei Curăraru afirmă că acțiunile autorităților de la Chișinău sunt legate de rezolvarea unor probleme vechi, care nu au fost abordate de guvernele anterioare. Printre acestea el menționează și necesitatea armonizării legislației fiscale, astfel încât toți agenții economici care activează pe teritoriul țării să respecte aceleași reguli și să plătească aceleași taxe. Curăraru precizează că singurul element militar real din această situație este prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova și conflictul izbucnit în 1992. El mai explică faptul că vizitele oficialilor NATO la Chișinău sunt legate de sprijin în domenii precum securitatea cibernetică și nu reprezintă semne ale pregătirii pentru un conflict militar.

Potrivit expertului, mesajele răspândite pe canale online controlate de Rusia au scopul de a slăbi încrederea cetățenilor în instituțiile statului și de a determina populația să respingă informațiile oficiale. El susține că aceste campanii urmăresc schimbarea orientării europene a Republicii Moldova și diminuarea stabilității interne a țării. Expertul subliniază că Republica Moldova nu dispune de capacitatea militară necesară pentru a declanșa un conflict armat.