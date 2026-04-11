Interzis în noapte de Înviere. Sărbătorile pascale aduc, an de an, un număr mare de credincioși în biserici, iar noaptea de Înviere este unul dintre cele mai aglomerate momente din an.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat măsuri speciale de prevenție și intervenție, menite să asigure siguranța participanților și să reducă riscurile asociate aglomerației și utilizării focului deschis.

Pentru perioada 10–13 aprilie, autoritățile au pregătit un dispozitiv amplu de intervenție. Peste 350 de pompieri militari vor fi la datorie, iar echipaje specializate vor fi poziționate în zonele cu aflux mare de persoane.

În noaptea de Înviere, peste 45 de pompieri și 12 autospeciale de stingere vor asigura măsuri preventive în apropierea lăcașurilor de cult. Prezența acestora vizează atât intervenția rapidă în caz de urgență, cât și monitorizarea permanentă a situației din teren.

Echipajele vor fi distribuite în municipiul Sibiu, Mediaș și în mai multe localități din județ, inclusiv Agnita, Orlat, Cârțișoara, Pelișor, Miercurea Sibiului și Dumbrăveni, acolo unde se estimează participarea unui număr ridicat de credincioși.

„Învierea Domnului reprezintă cea mai mare sărbătoare a creștinătății, iar celebrarea Sfintelor Paști este un moment care poate genera aglomerări de persoane și, implicit, creșterea riscului producerii unor evenimente nedorite. În acest context, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu vor monitoriza permanent și atent evoluția situației operative din teren”, spune Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Utilizarea lumânărilor aprinse și aglomerația din interiorul sau din jurul bisericilor pot crește semnificativ riscul producerii unor incendii sau incidente nedorite. Autoritățile subliniază că majoritatea situațiilor periculoase pot fi evitate prin respectarea unor reguli simple, dar esențiale.

În plus, accesul rapid al echipajelor de intervenție este crucial în cazul unei urgențe, motiv pentru care organizarea și responsabilitatea participanților joacă un rol decisiv.

Pentru a preveni incidentele în noaptea de Înviere, pompierii sibieni transmit o serie de recomandări clare:

Lumânările și candelele trebuie utilizate doar în suporturi incombustibile și amplasate departe de materiale inflamabile, precum haine sau decorațiuni textile;

Nu lăsați niciodată lumânările aprinse nesupravegheate, nici măcar pentru perioade scurte;

Evitați blocarea căilor de acces către biserici prin parcarea necorespunzătoare a autoturismelor;

Ușile de acces și evacuare trebuie menținute deschise pe toată durata slujbelor religioase, pentru a permite circulația în siguranță a participanților.

În situația în care observați un incendiu sau orice alt eveniment care poate pune în pericol viața sau bunurile, este esențial să apelați imediat numărul unic de urgență 112. Transmiterea rapidă și clară a informațiilor privind locația și natura incidentului poate face diferența în intervenția echipajelor de salvare.

Autoritățile atrag atenția că, dincolo de măsurile instituționale, comportamentul fiecărei persoane contribuie direct la siguranța colectivă. Respectarea regulilor de prevenție și adoptarea unei atitudini responsabile pot transforma noaptea de Înviere într-un moment de liniște și bucurie pentru toți participanții.