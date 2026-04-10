Vinerea Mare, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vinerea Patimilor, Vinerea Seacă sau Vinerea Neagră, reprezintă cel mai solemn și trist moment al calendarului creștin.

Această zi marchează evenimentele dramatice ale condamnării, răstignirii și punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos, fiind considerată centrul spiritual al Săptămânii Mari.

Pentru credincioșii din întreaga Românie, este o zi de reculegere absolută, în care zgomotul lumii exterioare pălește în fața sacrificiului suprem. Din punct de vedere liturgic, este singura zi din an în care nu se oficiază Sfânta Liturghie, deoarece se consideră că însuși Hristos, Arhiereul cel Veșnic, se jertfește acum pe Cruce.

În dimineața acestei zile, comunitățile de credincioși se adună în lăcașurile de cult pentru citirea Ceasurilor Împărătești, un ritual care pregătește sufletul.

Un element central al rânduielii este scoaterea Sfântului Epitaf din altar, o pânză pe care este brodată scena punerii în mormânt a Domnului. Acesta este așezat pe o masă înaltă în mijlocul bisericii, devenind un simbol viu al mormântului.

Oamenii trec pe sub această masă într-un gest de profundă umilință, simbolizând propria lor coborâre în mormânt alături de Hristos, cu speranța că vor învia împreună cu El în noaptea de Paște.

Pe măsură ce soarele apune, atmosfera devine și mai încărcată de sacralitate. Denia Prohodului Domnului este, probabil, una dintre cele mai frumoase și emoționante slujbe ale ortodoxiei. Preoții și credincioșii cântă împreună versurile Prohodului, o cântare de îngropăciune care îmbină durerea pierderii cu speranța mântuirii.

Punctul culminant este procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul bisericii, un drum simbolic ce amintește de procesiunea funerară a Mântuitorului. La final, toți cei prezenți trec pe sub Epitaf la reintrarea în biserică, primind binecuvântarea unei noi vieți spirituale.

După Denia Prohodului, credincioșii merg, de obicei, la cimitir pentru a aprinde lumânări celor dragi sau din familie care nu se mai află printre noi.

Vinerea Mare este marcată și de asprimea postului. Tradiția ortodoxă îndeamnă la post negru, ceea ce înseamnă că cei care sunt în putere nu consumă alimente sau apă de la răsărit până la apus, sau cel puțin până la finalizarea slujbei de seară.

Acest gest nu este doar o restricție alimentară, ci o formă de solidaritate spirituală cu suferințele fizice ale lui Iisus. Este un timp al tăcerii, în care gândurile sunt îndreptate spre iertare și introspecție, lăsând deoparte grijile lumești pentru a onora actul mântuitor.

În tradiția populară, Vinerea Mare este o zi dominată de numeroase interdicții, menite să protejeze gospodăria și să cinstească suferința divină.

Una dintre cele mai cunoscute este interzicerea consumului de urzici și oțet. Credința spune că, în timpul chinurilor de pe cruce, buzele Mântuitorului au fost udate cu oțet, iar trupul său a fost bătut cu urzici. De aceea, folosirea acestora în bucătărie trebuie complet evitată astăzi.

De asemenea, munca la câmp sau în gospodărie este complet oprită; bătrânii satelor avertizează că pământul nu trebuie scormonit, deoarece trupul Domnului se află încă în mormânt.

Femeile se abțin de la spălatul rufelor, de la cusut sau de la curățenia generală, considerându-se că aceste activități sunt incompatibile cu doliul creștin.

Există și superstiții legate de îngrijirea personală: se spune că cei care se tund în această zi riscă să piardă pe cineva drag.

Deși în unele regiuni izolate se mai vopsesc ouă sau se coc cozonaci, biserica și tradiția recomandă ca aceste pregătiri să fie finalizate în Joia Mare sau lăsate pentru Sâmbăta Mare.