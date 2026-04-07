Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că în această săptămână temperaturile vor scădea semnificativ, situându-se sub valorile normale pentru perioada respectivă. Vor fi precipitații mixte în cea mai mare parte a țării și ninsori în zonele montane, unde stratul nou de zăpadă va ajunge până la 20 de centimetri.

Tot la munte, vântul va sufla cu rafale ce pot atinge 130 km/h, iar meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu pentru regiuni afectate.

Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a ANM, a avertizat, într-o intervenție la România TV, că zilele de vineri, sâmbătă și duminică vor fi cele cu vremea cea mai severă, subliniind că pătrunderea unui aer polar va determina răcirea accentuată, iar la munte va fi deosebit de frig.

„Va ninge viscolit la munte. Vineri, sâmbătă și duminică vor fi zilelele cu vremea cea mai severă, procent de răcire semnificativ. În duminica de Paște vor fi maxime de 6-12 grade. Trebuie să subliniem că va fi foarte rece la munte, pătrunderea unui aer polar va fi cauza”, a spus directoarea de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Potrivit ANM, până vineri la ora 10:00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze medii de 45…60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80…90 km/h. În noaptea de 7 spre 8 aprilie, în special în centrul, estul și sud-estul țării, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă între 10 și 15 cm, însoțit de viscol.

Meteorologii estimează că până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp. ANM a precizat că, pe fondul răcirii, izolat se va forma brumă, iar până miercuri, 8 aprilie, ora 10:00, este în vigoare o atenționare cod galben pentru sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei și sudul și vestul Transilvaniei, unde vântul va avea intensificări de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor atinge 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m. O avertizare cod portocaliu, valabilă între 7 aprilie, ora 21:00 și 8 aprilie, ora 10:00, vizează Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, unde vântul va sufla cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

De asemenea, o altă atenționare cod galben pentru perioada 8 aprilie, ora 10:00 – 8 aprilie, ora 21:00, vizează Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului și vestul, estul și nord-estul Munteniei, cu intensificări ale vântului de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Meteorologii avertizează că fenomenele extreme vor afecta circulația și activitățile în aer liber, iar populația este sfătuită să adopte măsuri de precauție și să se informeze constant asupra evoluției vremii.

În zonele montane, condițiile de viscol puternic și stratul de zăpadă proaspăt vor face ca deplasările să fie dificile, astfel că autoritățile recomandă evitarea urcărilor și deplasărilor în aceste regiuni pe durata codurilor portocaliu și galben.

Vântul și ninsorile puternice vor marca o răcire accentuată în întreaga țară, iar temperaturile de duminică, de Paște, vor fi între 6 și 12 grade, mult sub media obișnuită pentru începutul lunii aprilie, potrivit estimărilor ANM.

Perioadă / Data Tip avertizare Zone afectate Fenomene meteo Viteze vânt / Vizibilitate Alte detalii Până miercuri, 8 aprilie, ora 10:00 Cod galben Sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, sudul și vestul Transilvaniei Intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte 50–70 km/h în câmpie, 70–90 km/h la munte; vizibilitate sub 100 m la munte Temporar va ninge viscolit în Carpați 7 aprilie, 21:00 – 8 aprilie, 10:00 Cod portocaliu Carpații Meridionali, altitudini > 1600 m Viscol puternic Rafale 110–130 km/h; vizibilitate < 50 m Strat nou de zăpadă; condiții dificile de circulație 8 aprilie, 10:00 – 8 aprilie, 21:00 Cod galben Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, vestul, estul și nord-estul Munteniei Intensificări ale vântului, ninsori viscolite în munte 50–70 km/h câmpie, 70–90 km/h munte; vizibilitate sub 100 m Temporar va ninge viscolit în Carpați Orientali și Meridionali Până vineri, 10:00 – Toată țara Intensificări temporare ale vântului, viscol la munte 45–60 km/h câmpie, 80–90 km/h munte Răcire accentuată; izolat formare brumă În weekend (vineri–duminică) – Munții Carpați Ninsori viscolite Rafale până la 130 km/h; vizibilitate redusă Zilele cu vremea cea mai severă; strat de zăpadă 10–20 cm

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă uşor mai accentuată în zonele montane şi în extremitatea de nord-est.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice, precum şi la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sudice şi sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Săptămâna

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor deficitară în regiunile nordice, nord-estice şi centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.