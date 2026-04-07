Potrivit ANM, până vineri la ora 10:00, se vor înregistra temporar intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, cu viteze în general între 45 și 60 km/h, iar în zonele montane rafalele vor depăși 80–90 km/h. Local se vor acumula cantităţi de apă de 10…20 l/mp.

”Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul şi sud-estul ţării vor fi precipitaţii mixte, iar la munte va ninge şi îndeosebi la altitudini mari în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) şi va fi viscol”, anunţă meteorologii. ”Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârşitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă”, se mai arată în informarea meteo.

Pentru data de 7 aprilie, între orele 10:00 și 21:00, ANM a emis o avertizare cod galben privind intensificări ale vântului. În acest interval, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h. La munte, rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m se vor înregistra rafale de 100–120 km/h.

O altă avertizare cod galben este valabilă între 7 aprilie, ora 21:00, și 8 aprilie, ora 10:00. În această perioadă, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei și sudul și vestul Transilvaniei vor fi afectate de intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru perioada 7 aprilie, ora 21:00 – 8 aprilie, ora 10:00. Local în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.600 m, se vor înregistra viscol puternic și rafale de 110–130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

O avertizare cod galben este valabilă între 8 aprilie, ora 10:00, și 8 aprilie, ora 21:00. În acest interval, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului și vestul, estul și nord-estul Munteniei vor fi afectate de intensificări ale vântului de 50–70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali rafalele vor atinge 70–90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

De asemenea, meteorologii au emis un cod portocaliu pentru 8 aprilie, între orele 10:00 și 21:00. Local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 m, vor fi rafale puternice de 110–130 km/h și viscol, cu vizibilitate redusă sub 50 m, potrivit ANM.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în Săptămâna Mare, vremea la București va fi rece, cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei. Până vineri inclusiv, se vor înregistra și intensificări ale vântului, iar cerul va fi predominant noros, cu ploi sporadice.

Potrivit meteorologilor, până miercuri, ora 9:00, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 40–45 km/h. Temperaturile se vor încadra între 2–5 grade minime și 18–19 grade maxime.

În următoarele 24 de ore, începând de miercuri, ora 9:00, valorile termice, în special cele diurne, vor continua să scadă, situându-se sub normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe trecătoare, iar vântul va rămâne moderat (40–45 km/h). Maxima va ajunge la 13–14 grade, iar minima se va menține în jur de 2 grade.

În intervalul joi, ora 9:00 – vineri, ora 10:00, regimul termic va rămâne sub valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi noros, cu ploi slabe temporare seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor oscila între 2–3 grade minime și în jur de 11 grade maxime.

ANM a precizat că până vineri dimineață în București este în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și vreme rece.