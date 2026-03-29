Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, ninsori la munte, strat de zăpadă și viscol, valabilă de duminică, ora 10:00, până luni, la aceeași oră. Afectate sunt județele Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brașov, Covasna, Harghita, parțial Sibiu și municipiul București.

Meteorologii precizează că în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua abundent. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini peste 1.600 m, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge, cu depunere de zăpadă local consistentă de 10-20 cm și viscol, cu rafale de vânt de 60-70 km/h. Cantitățile de apă se vor situa între 25-30 l/mp, iar local peste 30-40 l/mp.

Temporar, vântul se va intensifica în estul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h.

În București, cerul va fi noros, cu ploi însemnate cantitativ (20-30 l/mp), vânt slab și moderat. Temperaturile vor urca până la 11°C, iar minima va fi de 6-7°C.

În perioada 29 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, municipiul București se află sub Cod galben de ploi însemnate cantitativ.