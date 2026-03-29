Vremea astăzi, 29 Martie. La munte, va ninge sau va cădea lapoviță, iar temperaturile maxime vor varia între 8°C la Miercurea Ciuc și 15°C la Satu Mare și Oradea.

Prognoza pe regiuni:

Dobrogea și Bărăgan: cer noros, ploi consistente și vânt puternic, cu rafale de 45-55 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 11°C.

Moldova sudică și nordul Munteniei: cer înnorat, ploi cu acumulări de până la 20 l/mp; în zonele montane înalte va ninge, depunându-se strat nou de zăpadă. Maximele se opresc la 11°C.

Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina: vreme mohorâtă, ploi semnificative și ninsori viscolite în zonele montane. Temperaturile maxime ating 11°C.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua va fi înnorată, cu ploi pe suprafețe restrânse. La amiază, mercurul termometrelor va urca până la 15°C la Satu Mare.

În vestul țării, se vor semnala câteva ploi slabe, iar vântul va sufla cu 45-55 km/h. După prânz, temperaturile vor ajunge la 15°C la Oradea. În Transilvania, ploile vor continua în zonele joase, iar la munte, la altitudini mari, va ninge, depunându-se strat nou de zăpadă. Vântul va bate cu 60-80 km/h, provocând viscol. Temperaturile maxime vor ajunge până la 13°C la Alba Iulia.

În Oltenia, vremea se va încălzi ușor, atingând 15°C la Târgu-Jiu. Cerul va rămâne închis, cu ploi în multe zone, iar la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În sudul țării, atmosfera va fi închisă, cu ploi destul de consistente. După ce ieri s-au înregistrat 16°C la Giurgiu, astăzi maximele vor fi de cel mult 12°C.

În București, cerul va rămâne noros, cu ploi ce pot acumula până la 10 l/mp. Temperaturile se vor încălzi ușor și după prânz se vor înregistra aproximativ 12°C, iar noaptea minima va coborî la 8°C, în timp ce ploaia continuă.

La munte, se vor semnala noi precipitații. În Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini de peste 1.600 m, va ninge, cu depuneri de până la 15 cm de zăpadă. La aceste altitudini, vântul va sufla cu 60-80 km/h, provocând viscol puternic.