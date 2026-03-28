România traversează un episod de vreme severă în acest weekend, pe fondul ciclonului mediteranean Deborah, care aduce precipitații abundente, ninsori consistente la altitudini mari și un risc ridicat de inundații în mai multe regiuni ale țării.

Conform datelor furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), cele mai afectate zone sunt sudul și estul României, unde cantitățile de apă acumulate pot depăși praguri semnificative până luni dimineață.

Regiunile subcarpatice din Moldova se află în centrul fenomenelor meteo extreme. Aici, meteorologii avertizează că se pot înregistra cantități de peste 50 l/mp, ceea ce crește considerabil riscul de inundații locale, scurgeri de pe versanți și creșteri rapide ale debitelor râurilor.

Autoritățile au emis deja avertizări hidrologice valabile până duminică la prânz, iar populația este sfătuită să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească actualizările oficiale.

La altitudini de peste 1.500 de metri, ciclonul Deborah aduce ninsori abundente și persistente. Potrivit meteorologului Robert Manta, stratul de zăpadă ar putea crește cu până la 40–50 de centimetri până la începutul săptămânii viitoare.

În unele zone montane din județul Gorj, s-au înregistrat deja depuneri consistente de zăpadă, depășind 35 de centimetri într-un interval scurt de timp. Aceste condiții pot duce la dificultăți majore în trafic și la risc de avalanșe în zonele înalte.

Pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță, echipele de intervenție sunt mobilizate permanent. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova acționează continuu pe DN 7A, unde zăpada este îndepărtată de pe carosabil cu utilaje speciale.

Intervențiile au fost necesare inclusiv pe timpul nopții, în special în zonele montane afectate de ninsori abundente, pentru a preveni blocajele și accidentele.

Deși vremea este instabilă, temperaturile rămân relativ ridicate pentru această perioadă. În estul și vestul țării, valorile termice pot ajunge până la 15 grade Celsius, ceea ce contribuie la topirea parțială a zăpezii și la amplificarea scurgerilor de apă.